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Общество

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Публикации за 27.01.17

Союз мусульман Казахстана запретил правоверным «высокоскоростной» секс / И посоветовал не использовать член в качестве флагштока или свистульки

Союз мусульман Казахстана запретил правоверным «высокоскоростной» секс И посоветовал не использовать член в качестве флагштока или свистульки

Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) выпустили несколько рекомендаций о сексуальной жизни правоверных. Рекомендации касаются предельной скорости полового акта в городах и деревнях, а также возможностей использования половых органов сексуальных партнеров. Своими рекомендациями СМИ и МКПЧ ЦА решили дополнить появившийся ранее запрет Духовного управления мусульман Казахстана на суррогатное материнство.

Как сообщает Nur.kz, в рекомендациях говорится, что «мужской половой член не является предметом торга, который можно продать, предоставить в аренду, оставить в качестве залога». Также данный орган «нельзя использовать в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или брандспойта». Женские половинные органы запрещается использовать «в качестве авоськи, шкатулки, мышеловки, сейфа или кошелька».

Во время сношения супругам запрещено использовать дополнительное оборудование – вибраторы, удлинители, трансформаторы, стабилизаторы и тому подобное. Неявный запрет наложен и на химические стимуляторы: мужчина должен довольствоваться «размерами и потенцией, которые дарованы ему от рождения». Женщинам запрещено использовать во время полового акта «спирали, пружины, задвижки, щеколды, затрудняющие проникновение супруга и зачатие ребенка».

Кроме того, супругам в процессе интима не рекомендовано принимать пищу, читать, молиться, смотреть телевизор, разговаривать по телефону, чихать, кашлять, сморкаться, испражняться и играть в азартные игры.

Также введен скоростной режим: «Скорость движения во время секса не должна превышать 3 м/сек, если супруги находятся в населенном пункте. За его пределами можно разогнаться до 5 м/сек, но не более того».

В 2015 году СМК предложил ввести в Казахстане «налог на секс», горячо поддержав таким образом решение правительства о налоге на сбор диких ягод и грибов. К «налогу на секс» прилагалась целая система льгот и введение ежемесячного абонемента.

Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии возглавляет журналист Мурат Телибеков, широко известный в Казахстане скандальными заявлениями и выходками. Телибеков неоднократно участвовал в выборах президента страны.

Астана, Зоя Березина

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