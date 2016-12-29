Находящиеся у руля в Киргизии политики не уступят своих кресел новичкам

Публикации за 29.12.16

В Киргизии подводят итоги референдума по досрочному внесению поправок в Конституцию и выборов в местные кенеши (советы). ЦИК официально признал и выборы, и референдум состоявшимися, лишь один человек из этого ведомства – член ЦИК Гульнара Джурабаева признала референдум незаконным, но общей картины это не изменило. Что теперь ожидает республику и какие изменения произойдут в политической жизни КР, обсуждали на круглом столе в бишкекском пресс-центре News–Asia политологи, эксперты и журналисты.

По мнению одного из приглашенных спикеров, политолога и эксперта Токтогула Какчекеева, благодаря свершившемуся референдуму и выборам в районные кенеши, республика стала на новый путь, который приведет к формированию выборной культуры, близкой к цивилизованной европейской.

– Хочу отметить, что выборы прошли в ключе закона, как и обещал президент Алмазбек Шаршенович Атамбаев. То, что туда пришли более 30% избирателей и менее 50% – показатель реальной явки, а не той, когда во времена Акаева и Бакиева она доходила до 80-90%. Мы обошлись без вбросов, каруселей, и это значит, что мы входим в колею закона и устанавливаем традиции честных выборов. Да, некоторые избиратели не смогли проголосовать на выборах и на референдуме и реализовать конституционное право, но это говорит о том, что у них слабое гражданское сознание: о том, что для этого надо провериться в списках и сдать биометрические данные, знали все. Так же как и то, что за какую партию они хотят голосовать, за ту и следует это сделать, – считает он.

Что касается следующего этапа политической жизни республики – воплощения в жизнь реформ Конституции, а так же грядущих в 2017 году президентских выборов, Какчекеев полагает, что смена политического состава «сверху» не произойдет. Часть экспертного сообщества выдвигает позицию о том, что возможна ротация политических кадров и увеличения влияния оппозиции, однако он не согласен с коллегами по цеху, полагая, что основополагающими останутся те же политические партии, что и сейчас.

-Я прагматик, а не фаталист, и смотрю на перспективы с прямолинейностью. Мы не можем обвинять государство и власть в том, что не можем построить хорошее общество. Психология людей в регионах и психология тех, кто работает в райадминистрациях, госструктурах вплоть до администрации президента одна – желание прорваться во власть. Наша оппозиция имеет так же качественно высокие запросы – их устроит хотя бы и должность главы айыл окмоту. Все эти люди создали нарушения конституционного права: вместо того, чтобы избирать и быть избранными, люди могут только избирать. Взносы для желающих стать депутатом официальный в полмиллиона сомов и теневой – еще больше, слишком велики для простых граждан. Эти суммы уже набили оскомину. Мы от этого пока не способны уйти, слишком вошли во вкус: от тех, кто во власти сейчас, до тех, кто раньше был во власти, а теперь накинул на себя тогу оппозиции, – подчеркивает он. – И поэтому, когда сейчас, благодаря реформам Конституции, президент становится менее весомым человеком, чем премьер, более ожесточенная борьба будет вестись не столько за президентское кресло, сколько за влияние в парламенте. К власти вновь придут денежные мешки, как и во всем мире – вспомните хоть недавние выборы в США – бизнесмен Дональд Трамп против политика Хиллари Клинтон. И у нас будут в цене те, у кого есть большие деньги. Есть мнение о том, что СДПК и «Республика» уйдут с политической арены, однако направления политики, которые ими представлены, существуют в мире не один десяток лет и в угоду дня не исчезнут. Если говорить о перспективах, они есть у СДПК, «Республики» и «Кыргызстана». Эти партии показали живучесть, бойцовские качества и наличие своих определенных традиций.

Вполне очевидно, что подобный результат не устроит многих оппонентов действующей власти. Однако Токтогул Какчекеевич считает, что очередной «революции», которой вновь опасаются простые жители страны, далекие от политики, все же не будет.

– Попытка переворота – глупость! Те, кто проворачивал это в прошлом – экс-министры, экс-акимы, далеки от народа. Наша страна нуждается в тишине это понятно даже школьнику. Мир означает финансовую и экономическую стабильность, инвестиционную привлекательность. Поэтому если оппозиция будет недовольна итогами президентских выборов – пусть решает вопрос по закону, с привлечением экспертизы и международных наблюдателей, путем расследования и переговоров, – резюмировал он.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 27.12.16

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