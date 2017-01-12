Топ-5 проблем ожидающие туристов в Киргизии / Надежда, что этих проблем не будет в 2017 очень мала

Публикации за 12.01.17

Киргизия начала подготовку к летнему туристическому сезону- 2017. Наибольшая ответственность легла на Иссык-Кульскую область, как на место расположения главного туробъекта лета в республике – озера Иссык-Куль. В конце декабря полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Асхат Акибаев поставил перед нижестоящими чиновниками задачу: проверить экологическую и техническую готовность летних туристических объектов к приему отдыхающих из КР и зарубежья. Комиссии должны учесть всё: от парковок для машин до очистных сооружений и надлежащего количества мусорных урн на территории пансионатов и прилегающих к ним пляжей. В случае несоответствия экологическим стандартам пансионаты и курортные комплексы будут закрыты до устранения недостатков.

Однако чиновники области забывают о том, что следует думать не только о комфорте и экологичности размещения туристов, но и об их безопасности. Тем более что минувший 2016 год для Иссык-Кульской области выдался неспокойным: туристам изрядно доставалось как от местных жителей, так и от правоохранителей, не желавших расследовать правонарушения по закону. «Новый День» собрал топ-5 причин конфликтов с туристами и иллюстрирующих их случаев, которые могут повториться в курортном сезоне – 2017.

Ограбление под видом сотрудников правоохранительных органов. Жертвами лжемилиционеров, в частности, стала семья граждан России, привезшая ребенка на лечение. Аферисты остановили их машину на объездной дороге и под видом осмотра изъяли из кошелька главы семейства 100 евро, 20 тысяч рублей и 45 тысяч сомов. Пострадавших уговаривали замять дело, но после общественного резонанса милиционеры достаточно быстро задержали грабителей. Те оказались и вправду сотрудниками правоохранительных органов – только бывшими.

ДТП с участием местных жителей, в котором невозможно доказать свою правоту и получить компенсацию. В этой истории стали потерпевшими тоже россияне – приехав отметить День рождения на Иссык-Куль на своем авто, домой после ДТП на южном берегу они уехали уже «на перекладных», с легкими травмами и большим стрессом.

Конфликт или драка на почве отсутствия фиксированного прайса с печатью на услуги в какой-либо отрасли инфраструктуры. Подобные случаи были в 2016 году в чолпонатинском санатории «Голубой Иссык-Куль» и спровоцировали как минимум одну крупную драку между вахтерами-киргизстанцами и туристами из Казахстана, видео которой попало в Сеть. Сюда же можно отнести и нашумевшую историю вокруг парковки в Чолпон-Ате, когда отказ уплатить за услугу охраны авто сумму, в 5 раз превышающую официально обозначенную, обошелся отдыхающим дорогостоящим стеклом на авто и обвинением в причинении травм несовершеннолетнему парковщику.

Несоответствие цены и качества услуг (отсутствие охраны номеров, случаи пищевых отравлений, завышения цен за проживание при минимальных условиях комфорта, дорогое и не очень качественное питание) и при этом погоня за клиентами на уровне «завлечь любой ценой». Справедливости ради стоит сказать, что разница между ожиданиями туристов и реальностью – болезнь не только Киргизии и Иссык-Кульской области, но и других курортных мест стран бывшего СССР. Поэтому, пока не существует единых стандартов для, скажем, мини-пансионатов, областных служб такси и точек общепита, проблемы не решатся. Обезопасить себя от неприятных неожиданностей туристам можно, почитав отзывы о пансионатах и владельцах домиков в частном секторе на крупных турфорумах, например, на TripAdvisor. Крупные конфликты с привлечением милиционеров на уровне УВД области и СМИ на этой почве в 2016 году особо не случались. Зато участились в социальных сетях негативные посты и комментарии от граждан Казахстана и России , связанные с поездкой на побережье озера, и все они призывают к одному – в Киргизию ехать не стоит. Во избежание проблем с местным населением, которое ужасно относится к гостящим на побережье Иссык-Куля. Могут продать товар втридорога, думая, что покупатель не понимает языка, напасть, оскорбить, ограбить, «докопаться» до того, что турист забыл на «не своем озере» и избить, и даже попытаться изнасиловать. Ситуации «вне зоны закона» фиксировали и в 2015 году – тогда на популярном казахском портале «Esquire.kz» с читателями поделилась воспоминаниями Салтанат Абильтаева, директор консалтингового агентства, решившая посетить пансионат «Солемар».

– За четыре дня отдыха мы только пару раз выходили за пределы санатория – захотелось купить мороженое, все остальное время проводили на внутренней, хорошо охраняемой территории. Такова особенность отдыха в Кыргызстане: из курортной «резервации» нос лучше не высовывать. Там, сразу же за воротами, всегда стояло несколько легковых машин, а рядом на корточках сидели местные ребята. Мы не подозревали, что нам еще придется с ними столкнуться. Потому что такси в оба конца мы заказали в аэропорту Тамчи, где, как и в Алматы, приезжающих всегда встречает кучка водителей-бомбил, готовых доставить вас за договорную плату хоть к черту на кулички. Мы условились на тысяче пятисот сомах и, довольные вежливостью, расторопностью и кондиционерами, договорились с водителями на обратный путь. Так надежней, решили мы, и таксисты заверили, что в нужный день и час будут, как штык, стоять у ворот нашего пансионата. Но мы все ошиблись. Когда через четыре дня, еще влажные после прощального утреннего купания, с сонными детьми на руках, мы подошли к выходу, нас ждали. Но не только «наши» таксисты. За воротами пансионата шли «разборки» – местные таксисты разбирались с аэропортовскими, посягнувшими на чужую территорию. По накалу страстей этот разговор выходил далеко за рамки обычного делового конфликта. Глядя на разгоравшуюся драку, я живо вспомнила репортажи из революционного Бишкека, помню, меня до глубины души поразил телевизионный сюжет о депутате, которого толпа, истязая, водила по улицам… Было что-то похожее в лицах, то же выражение решимости и отчаяния – эти мужчины у ворот за полторы тысячи наших сомов готовы были на многое. Сейчас, постфактум, я имею все основания говорить, что если бы мы совсем уперлись, нас бы взяли в заложники, заперли в сарае или еще хуже… Но не отпустили. Однако мы не сразу осознали это, наверное, разница в ВВП – 12 тысяч казахстанских долларов на душу населения против 1158 киргизских – сыграла с нами злую шутку. Даже после того, как охранник пансионата тихо посоветовал нам подчиниться и убираться подобру-поздорову, мы отказались «кинуть» наших таксистов, которые приехали за нами издалека, потратив свое время и бензин. Мы высокомерно пожимали плечами: с кем хочу, с тем и еду! «На этих машинах вы никуда отсюда не уедете!» – кричал мне в лицо на чистом русском пожилой кыргызстанец. А я отвечала в том духе, что он прав таких не имеет. Пансионатовских было человек двадцать – нас десять, включая пятерых детей, и еще три аэропортовских водителя. Стенка на стенку. Силы были неравными, но мы продолжали «качать права». А потом попытались сесть в злополучные машины. Все, что произошло дальше, напоминает страшный сон. Один из местных быстро сел в свое подержанное «Ауди» и на бешеной скорости, едва не протаранив, заблокировал нашу машину, подперев ее, – вспоминала она. – На его пути оказалась коллега с годовалой дочкой на руках – только по счастливой случайности она успела отскочить, упав при этом вместе с ребенком на землю. Ее муж, увидев это, кинулся на водителя. Завязалась драка. Испуганные дети начали плакать, женщины кричать. Заблокированному водителю прокололи шины под одобрительный клич и аплодисменты толпы, потом машину на наших глазах подняли и перевернули. Два других таксиста успели скрыться. Вместе с воздухом, выходящим из шины перевернутой машины, постепенно испарялась и наша решимость стоять на своем. До нас, наконец, дошло, что на «неместных» машинах нас отсюда не выпустят. Вся эта история, каким бы ни был ее финал, могла остаться в памяти обычным бытовым конфликтом. Но я помню лица водителей, перекошенные от злости, их глаза, полные ярости, – и все из-за чего? Из-за полторы тысячи сомов. А еще полное равнодушие окружающих, как будто ты оказался вне зоны какого бы то ни было закона. Ни один человек не встал на нашу защиту, не вызвал полицию, не попытался вмешаться. Охрана пансионата, покуривая в стороне, лениво наблюдала за дракой, как будто все происходящее было в порядке вещей, рабочая ситуация. В последней надежде я кинулась к девушкам на ресепшн, но в ответ на просьбу о помощи услышала поразительный ответ: «Вам все это еще надо доказать!».

«Докажите» – ключевое слово, зачастую это невозможно и турист остается с носом.

Замыкают «антитоп» конфликты с участием туристов и местного населения, которые в международной юридической практике классифицируются по-разному – от хулиганства до изнасилования. В киргизской же судебной практике их пытаются свести до уровня «договориться, понять и простить». Последним в этой категории является пример с гражданами России, попавшими в переделку перед Новым 2017 годом в Балыкчи на автостоянке у супермаркета. Она обернулась групповым нападением и телесными повреждениями для желающих встретить Новый год на Иссык-Куле, а для зачинщика закончилась подпиской о невыезде. Объяснение поведения нарушителя и судебного вердикта в его адрес было простое: у хулигана родился наследник, а сам он – единственный кормилец в большой семье, где есть больная мать и двое маленьких детей.

Отметим, что республика попала в список стран с высокой степенью риска в 2017 году для туристов по версии компаний компаний International SOS и Control Risks. Вместе с Киргизией туда вошли ее центральноазиатские соседи – Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Эксперты выделяют риски «периодических политических волнений, бурных протестов, митингов и единичных терактов».

– Туристы и международные представители могут столкнуться с риском общинного насилия, насилием на религиозной почве, а также преступлениями с применением насилия, – отмечается в докладе. – Качество служб безопасности, аварийно-спасательных служб и инфраструктуры варьируется. Забастовки могут препятствовать путешествию.

Помешать может и качество дорожного обслуживания: согласно этой категории, у туристов очень высокий риск при путешествиях общественным и личным транспортом.

– В КР пользование дорогами представляет реальную опасность, и здесь следует проявлять осторожность. Вполне вероятно, что слабая политика и низкий уровень соблюдения правопорядка способствуют плохому поведению на дороге участников дорожного движения, – отмечает организация. – Стандарты инфраструктуры и безопасности транспортных средств могут значительно колебаться. Тщательный выбор способа передвижения имеет большое значение, желательно отказаться от самостоятельного вождения, а выбранное транспортное средство должно быть в хорошем состоянии и иметь ремни безопасности.

Однако не все так плохо: при ДТП туристам будет доступна базовая медицинская, а также стоматологическая помощь. Но может быть ограничен доступ к качественным лекарствам, возможны продажи поддельных лекарств или их ненадлежащее хранение. Также угрозу могут представлять серьезные инфекционные заболевания, по которым нет элиминации, такие как брюшной тиф, холера, лихорадка денге и малярия благодаря малому количеству чистой питьевой воды в регионах.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 11.01.17

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