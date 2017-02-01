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Азия

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Публикации за 01.02.17

Объединенная военная база России в Кыргызстане получила официальный статус

Объединенная военная база России в Кыргызстане получила официальный статус

Спустя почти пять лет после подписания, вступило в силу двустороннее Соглашение о статусе и условиях пребывания российской объединенной военной базы в Кыргызской Республике.

Если говорить о содержании документа, то там сказано, что «воинские формирования Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся на территории Киргизской Республики на дату подписания настоящего соглашения, преобразуются в объединённую военную базу». Данное Соглашение будет действительно сроком на 15 лет с возможностью дальнейшего автоматического продления на последующие 5-летние периоды. Конечно, в случае, если страны не уведомят друг друга о намерении в одностороннем порядке или по взаимной договорённости прекратить действие документа и расторгнуть сотрудничество.

По факту подобные договорённости между Москвой и Бишкеком работают с 2012 года. Но с этого года они обрели необходимый правовой статус.

Для спокойствия граждан стоит подчеркнуть, что о переброске в республику новых или дополнительных российских подразделений, или передислокации на другие места старых речи не идёт. Авиабаза ОДКБ в Канте, узел связи ВМФ в Чалдоваре, флотский испытательный центр в городе Каракол на озере Иссык-Куль и автономный сейсмический пункт в Майлуу-Суу останутся на своих местах. Для чего же их соединили? В Генштабе РФ подчеркнули, что, во-первых, руководить зарубежными объектами стало гораздо проще. Прежде они подчинялись каждый своему командующему или главкому, а теперь находятся под единым руководством. Во-вторых, объединённую базу легче обеспечивать всем необходимым. И ещё, для такой штатной единицы Вооруженных сил РФ разработали унифицированные правила пребывания в чужой стране, где были учтены как специфика службы солдат-офицеров, так и особенности национального законодательства.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 30.01.17

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