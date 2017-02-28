Путин рассказал об уходе российских военных из Киргизии

Публикации за 28.02.17

Российские военные покинут территорию Киргизии в случае, если власти страны решат, что их в присутствии более нет необходимости, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым.

Путин сказал, что, если Киргизия скажет, что они укрепили настолько свои вооруженные силы, что «такая база им не нужна», то российские военные уйдут «в этот же день». «Нам нет никакой необходимости здесь размещать воинский контингент. Он связан только с одним – с обеспечением безопасности в самой Киргизии», – приводит «Интерфакс» слова российского лидера.

Напомним, объединенная российская авиационная база Кант находится в одноименном населенном пункте вблизи Бишкека. Здесь базируются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. В декабре 2016 года Атамбаев говорил, что Киргизия должна в будущем «опираться и надеяться только на свои вооруженные силы», а не «на базу России, Америки или какой-либо другой страны».

В 2014 году прекратила работу американская авиабаза Манас, размещенная на территории международного аэропорта, которая находилась в Киргизии с 2001 года, напоминает РБК. Президент Владимир Путин находится в Киргизии с официальным визитом. Он прилетел в Бишкек из Таджикистана, где 27 февраля встречался с президентом страны Эмомали Рахмоном.

Бишкек, Иван Гридин

Бишкек. Другие новости 28.02.17

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