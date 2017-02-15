Выборы президента Киргизской Республики назначены на 19 ноября 2017 года / Сегодня уже известно о троих участниках президентской гонки

Публикации за 15.02.17

В борьбу за кресло президента вступили ещё несколько политических фигур. Парламентская партия «Онугуу-Прогресс» выдвинула своего кандидата, депутата Жогорку Кенеша (парламента) Бакыта Торобаева. Решение было принято в пятницу во время партийной конференции в Бишкеке.

На данный момент он стал вторым политиком, официально объявившим о своих планах побороться за президентство. «Пришло время новых политиков и новых решений», – заявил Торобаев. Политик отметил, что решение баллотироваться в президенты не спонтанное и ему предшествовали «долгие политические консультации». Видимо он имеет в виду, что верхушка политического айсберга республики, а может и не только, высказалась за поддержку его кандидатуры. Торобаев также заявил, что выступает за диктатуру закона и ценит достижения нынешнего главы государства в развитии страны. Что неудивительно, ведь совершенно недавно Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопросы журналистов во время ежегодной пресс-конференции президента, отметил, что Торобаев, наряду с депутатом от партии «Республика Ата-Журт» Омурбеком Бабановым, имеет все шансы быть избранным на пост главы государства. Последний на днях так же официально объявил о своём участии в выборах.

Однако всех опередил Темир Сариев, бывший премьер-министр страны, лидер партии «Ак-Шумкар», который уже давно приступил к своей выборной кампании. Он встречался с жителями регионов, объездил всю страну, давал интервью журналистам, отвечая на самые актуальные вопросы. С каждым днём в копилке его достижений плюсиков только прибавляется.

На повестке дня до сих пор стоит вопрос, кто же из новеньких выйдет на политическую сцену в этом году, и какие силы за ним будут стоять. Интрига со стороны партии СДПК сохраняется. В СМИ появлялась информация о том, что представлять партию президента будет экс-мэр, а ныне глава Российско-Кыргызского фонда развития Кубанычбек Кулматов. Но позже ни сам Кулматов, ни секретариат партии не подтвердили её. Подчеркнув лишь, что выбор будет сделан позже, времени ещё предостаточно. Из заявлявших о борьбе за власть в стране остаются старые игроки из ныне внепарламентской оппозиции трио – Келдибеков, Ташиев и Мадумаров. Последний уже заявил в соцсетях о том, что кыргызские соотечественники создали в Москве движение «Поддержим Мадумарова». Те из них, кто работает в столице РФ, пригласили его на встречу 18 февраля. После неё, очевидно, и станет ясно, будет ли Адахан Кимсанбаевич претендовать на самый главный пост страны или нет. Есть ещё два любопытных претендента: пока молчит о своём участии в предвыборной гонке лидер партии «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, но ведёт свою игру, то с импичментом нынешнему президенту, то со сменой главы парламента…Так же есть слухи о том, что попытать счастья на выборах решил бывший омбудсмен Турсунбек Акун – от Демократического движения Кыргызстана. Таким образом, кандидатов уже больше пяти. Однако пока никто не берётся сказать, кто из них идёт на выборы ради победы, а у кого цель – оттянуть на себя голоса других избирателей и в нужный момент подыграть необходимой фигуре. Но, как показывает история Кыргызстана, это не максимум. В 2011 году за пост главы республики собирались побороться больше 80 политиков, однако официально зарегистрированы были всего 23 кандидата. После чего ещё семеро из них отказались от борьбы за несколько дней до выборов.

Отметим, что полномочия нынешнего главы государства Алмазбека Атамбаева, избранного в 2011 году, заканчиваются этой осенью. И если верить словам действующего президента, избираться повторно или же назначать преемника он не намерен. Согласно Конституции КР, президент избирается лишь на один срок – на шесть лет. Один человек может только один раз в жизни занимать высокий пост.

Поскольку многие эксперты выражают обеспокоенность тем, что выборы могут стать самыми масштабными по фальсификации и самыми непредсказуемыми по реакции на их результаты, гражданское общество провело форум «Политика – без социальных потрясений. Выборы – без фальсификаций». В ходе которого, обратилось к нынешнему главе государства и ко всем будущим кандидатам в президенты с резолюцией: «взять обязательство не только приостановить членство в политической партии, но и полностью выйти из её рядов на время исполнения должности президента, в случае избрания. Также инициаторы форума считают, что новый президент не должен состоять ни в какой политической партии даже после ухода с должности и должен быть полностью аполитичен в качестве «отца нации». А выборы должны проходить без автоматически считывающих урн (АСУ), прославившихся на последних выборах в местные кенеши строптивым нравом. Аргументы по этой позиции – то, что «умные урны» требуют выделения значительных средств налогоплательщиков и бюджета на ремонт, приобретение запчастей, обучение операторов и хранение».

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

Кыргызстан, Бишкек. Другие новости 14.02.17

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