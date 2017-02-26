В Киргизии арестовали одного из лидеров оппозиции / Главу партии «Ата-Мекен» заподозрили в получении взятки от российского бизнесмена

Публикации за 26.02.17

В Киргизии задержали лидера оппозиционной партии «Ата-Мекен» («Отечество»), руководителя одноименной парламентской фракции Омурбека Текебаева по подозрению в получении взятки в миллион долларов. Политик был задержан спецслужбами в бишкекском аэропорту «Манас» в ночь на воскресенье по прилету рейсом из Стамбула и помещен в СИЗО. По сообщению киргизских СМИ, у здания аэропорта сторонники Текебаева пытались воспрепятствовать его задержанию, в итоге несколько человек, в том числе журналисты, были схвачены силовиками.

По версии Генпрокуратуры, в 2010 году Текебаев, занимавший тогда пост зампредседателя Временного правительства республики, получил от российского бизнесмена Леонида Маевского, владельца ряда телекоммуникационных компаний, взятку в 1 млн долларов США в обмен на допуск к управлению крупнейшим киргизским сотовым оператором «MegaCom». При этом Текебаев, отметили в надзорном ведомстве, не выполнил свою часть условий, а деньги возвращать отказался, угрожая в случае предъявления требований физической расправой.

Маевский ранее возглавлял компанию LV Finance, которая в 2003 году владела контрольным пакетом российского оператора сотовой связи «МегаФон».

Отмечается, что вместе с Текебаевым в рамках этого уголовного дела задержан его однопартиец Дуйшен Чотонов, экс-посол Киргизии в Корее.

Текебаев, который в момент возбуждения против него уголовного дела находился в Вене на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в интервью местным СМИ отверг обвинения в получении миллиона долларов от российского бизнесмена. Парламентарий связал свое преследование с оппонированием президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по проведенной в конце 2016 года конституционной реформе, против которой он выступал, передает «Интерфакс».

Соратники Текебаева назвали обвинения политическими. В секретариате фракции «Ата-Мекен» рассказали, что днем в воскресенье члены партии и сторонники Текебаева проведут акцию у здания ГКНБ с требованием отпустить на свободу своего лидера. Руководители нескольких неправительственных организаций республики распространили обращение к депутатам парламента с призывом собраться на срочную сессию в связи с арестом лидера «Ата-Мекена».

СМИ отмечают, что уголовное преследование может помешать выдвижению кандидатуры Текебаева на предстоящих президентских выборах, назначенных на 19 ноября 2017 года.

Фракция «Ата-Мекен» входит в состав парламентской оппозиции. Законы Киргизии предоставляют депутатам неприкосновенность, однако на коррупционные преступления она не распространяется.

Бишкек, Светлана Петрова

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