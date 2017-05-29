На геополитическую ориентацию Казахстана может влиять соседство с Россией?

Публикации за 29.05.17

Центральноазиатский разрозненнный регион можно «сшить» по каким-либо общим признакам и выработать единую повестку для предоставления на уровне СБ ООН с помощью Казахстана. На этом мнении сошлись эксперты в Бишкеке в ходе круглого стола «Освещение актуальных проблем центральноазиатского региона в процессе работы Казахстана в составе СБ ООН. Шаги Казахстана по укреплению продовольственной безопасности в странах исламского мира, в частности в КР».

По мнению же политолога Эдиля Осмонбетова, не все так радужно.

– В информации о том, что Казахстан успешно взаимодействует с европейскими структурами и с ОБСЕ и с СБ ООН, есть положительные моменты. Семь приоритетов Казахстана говорят о том, что Казахстан может стать драйвером центральноазиатского региона и на площадках международных защищать интересы не только своей страны. Но дело в том, что в ЦА регионе мы находимся в близости лишь географически – политически мы участники разных проектов. Так, Киргизия – член ЕАЭС, вместе с Казахстаном, но туда не входят остальные три государства. Туркменистан вообще нейтрален, и это мешает создать общую единую повестку. Но глобальные процессы происходят, и налицо период геополитической турбулентности. Если бы наши пять стран имели бы общую повестку и выступали на международной арене единым фронтом – это бы нас укрепило. Во-вторых, в семи приоритетах Казахстана есть несколько моментов, которые можно назвать не совсем актуальными. Например, безъядерность. Многие страны постсоветского пространства, например, Украина, и даже страны ЦА говорят о том, что если бы у них было ядерное оружие, некоторых событий в их истории не случилось бы, и крупные политические страны-игроки относились бы к ним иначе, – отметил он, выступая на мероприятии.

К тому же, по мнению эксперта, беспорядка хватает и в существующих объединениях. Вопросы больше всего возникают традиционно по членству КР в ЕАЭС. И Киргизия по-прежнему отнюдь не в сильной позиции, местами ущемление прав республики наблюдается и с казахской, и с российской стороны. Но не всегда эти вопросы поднимаются на общем обсуждении и Россия, как главный модератор ЕАЭС, не всегда вступается за ущемляемую Киргизию. У Осмонбетова своя точка зрения по поводу того, почему так происходит.

– Мы могли наблюдать, как новый президент Узбекистана Мирзиеев летал в Москву. Киргизия-участница ЕАЭС, но таких преференций, как добился Узбекистан, у нас не получилось за почти 2 года в союзе! Используя протокол девяностых годов, Узбекистан заключает соглашение с Россией на 16 млрд долларов США на официальной основе, не будучи членом ЕАЭС. Надо обсудить это и иным игрокам! Что касается астанинского процесса – он хорош в плане того, что Астана участвует в разрешении проблем региона. Но не является ли астанинский процесс филиалом московского и европейского процесса?...И еще – не помешает ли странам Центральной Азии выработать единую повестку то, что Казахстан имеет самую большую границу с Россией – более 7 тысяч километров, и он вынужден геополитически быть связанным с Россией? – задался вопросами политолог.

Коснулся эксперт в своем выступлении и других актуальных вопросов, которые может решить Казахстан на уровне СБ ООН.

– Что же касается водно-энергетических проблем, то в Астане Назарбаев и Мирзиеев показали на переговорах, что в отношении них их позиция устаревшая, советская. Позиция киргизского правительства же абсолютно справедлива, она не предъявляет претензий об уплате за воду. Мы не говорим о правильном распределении воды, речь идет лишь о техническом содержании ГЭС… В Узбекистане подписан указ о строительстве 42 гидросооружений, Казахстан примет в проекте участие. Но скажем честно – это впустую потраченные деньги, если воды не будет! Лучше всего с их стороны заключить с киргизской стороной некое соглашение, которое предусматривает компенсации за техническое содержание ГЭС. Обе стороны получают ведь чистый товар! – резюмировал он.

Кыргызстан, Бишкек, Елена Короткова

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