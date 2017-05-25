Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы

Публикации за 25.05.17

Казахстан пока единственный представитель центральноазиатского региона в Организации. Руководство РК с помощью мирового сообщества планирует поднять общие проблемы стран-соседей по региону: Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана.

Об этом политологи, общественные деятели, журналисты и эксперты по безопасности говорили в ходе круглого стола «Освещение актуальных проблем центральноазиатского региона в процессе работы Казахстана в составе СБ ООН. Шаги Казахстана по укреплению продовольственной безопасности в странах исламского мира, в частности в КР».

– Сегодня Казахстан узнаваем на международной арене. Об этом говорит и председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году. Кроме того, скоро стартует международная выставка «Экспо-2017». Наконец республика получила членство в СБ ООН. Сейчас Казахстан вышел на новый уровень. В 2017 году президент Нурсултан Назарбаев объявил о модернизации 3.0. Казахстан должен стать конкурентоспособным в мире за счёт применения новых технологий, в унисон с этими преобразованиями была проведена и конституционная реформа, до 2050 года появилась чётко очерченная экономическая политика. Из этого следует, что Казахстану необходимо идеологизировать общество и сформировать новое общественное сознание. Что касается членства Казахстана в СБ ООН, то 10 января 2017 года министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов представил политическое поручение от президента Нурсултана Назарбаева к Совету Безопасности, продемонстрировав видение государством партнёрства для обеспечения стабильного будущего мира. Документ отражает желание нашей страны сделать максимальный вклад в продвижение принципов ООН для построения безопасного, справедливого и процветающего мира, – отметил советник-посланник посольства РК в КР Рымтай КАРИБЖАНОВ. – Полагаю, что членство Казахстана в СБ ООН принесет пользу не только для Кыргызстана, но и для всех стран ЦА. И надеемся, что Казахстан сможет сыграть положительную роль в отстаивании интересов этих стран.

Внешняя политика республики основана на принципах многовекторности и твердого отстаивания национальных интересов страны при уважении интересов стран-партнёров.

– Нашей республике досталось три комитета с различной проблематикой при том, что обычно странам, впервые оказавшимся в СБ ООН, поручается лишь один комитет. Первый из них отвечает за вопросы Афганистана, второй – за пресечение деятельности «Талибана», ДАИШ и «Аль-Каиды» (МТО, запрещённые на территории РФ и в ряде стран мира, в том числе и в Казахстане, прим. Авт.). Третий за урегулирование проблем Сомали и Эритреи, – рассказал Нурлан ЕШКЕЕВ, первый секретарь посольства РК в КР. – Республика приступила к членству с 1 января 2017 года и казахстанская делегация активно участвует во всех заседаниях СБ ООН. 10 января 2017 года министр иностранных дел РК представил политическое поручение от президента Нурсултана Назарбаева к Совету Безопасности, вызвавшее большой интерес среди членов СБ ООН. В обращении были обозначены семь ключевых приоритетов. Первый из них – достижение мира, свободного от ядерного оружия. Казахстан и ранее работал в этом направлении – по инициативе нашей республики 29 августа стало Международным днём действий против ядерных испытаний при поддержке Генассамблеи ООН. Возможно соседям по региону и другим странам мира не понятно, почему Казахстан ставит в приоритет безъядерный мир, но в Казахстане испытания ядерного оружия проходили в течение почти 50 лет. И одним из первых решений после обретения независимости стало закрытие Семипалатинского ядерного полигона, нанёсшего значительный урон стране. Поэтому этот пункт стоит на первом месте. Второй пункт – обеспечение мира за счёт снижения степени военного противостояния на глобальном и региональном уровне и существующих с ними рисков для мирового сообщества. В этом направлении Казахстан уже сделал шаг, выступив модератором по переговорам в сирийском конфликте. Третий – формирование региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и развития в ЦА. Мы все заинтересованы в развитии стран и в их безопасности, и в хорошем будущем. Но это невозможно без сотрудничества – от межгосударственного сотрудничества до сотрудничества на уровне ООН. Четвёртый пункт – борьба с международным терроризмом и религиозным экстремизмом. Пятый – возвращения мира на африканском континенте. Шестой – совместные действия по сохранению мира, соблюдению прав человека, реализации целей устойчивого развития в борьбе с изменением климата. Кыргызстан – «верхняя страна» ЦА в водоснабжении, но проблема сокращения числа ледников, которую прогнозирует экспертное сообщество, коснётся и других наших соседей. Результаты парижского саммита – новые вызовы и экологические риски. И вывод этой темы на уровень СБ ООН – одна из важных целей для Казахстана, это ответственность за наш регион. Последний пункт – расширение сотрудничества между всеми региональными силами безопасности Европы, США, Азии для обеспечения трансконтинентальной безопасности. Безусловно, реализация этого потребует времени, и для Казахстана с помощью СБ ООН станет ключевой задачей.

Кыргызстанские политологи и эксперты в том, что Казахстан успешно взаимодействует с европейскими структурами и с ОБСЕ, и с СБ ООН, находят положительные моменты.

– В Центральноазиатском регионе мы находимся в близости лишь географически, политически мы – участники разных проектов. Так, Кыргызстан – член ЕАЭС вместе с Казахстаном, но туда не входят остальные три государства. Туркменистан вообще нейтрален, и это мешает создать общую единую повестку. Но глобальные процессы происходят, и налицо период геополитической турбулентности. Если бы наши пять стран имели бы общую повестку и выступали на международной арене единым фронтом – это бы нас укрепило, – считает Эдиль ОСМОНБЕТОВ, политолог.

В качестве объединяющего инструмента экономист Кубат РАХИМОВ предложил вариант развития событий, который может решить и вопрос энергоснабжения.

– Необходимо строительство центральноазиатской АЭС. Все страны будут иметь равные права и равные доли в предприятии. Мирный атом поможет снять напряжённость в государствах региона, имеющих «энергетическую бедность», – поделился он идеей с собравшимися. – Страны ЦА должны помогать друг другу в строительстве энергомощностей.

Также Рахимов призвал обратить внимание на то, что следует экономнее использовать воду: сейчас, по данным мирового сообщества, ЦА – самый большой потребитель этого ресурса в мире. Затронута была спикерами и ситуация в Афганистане, и другие региональные проблемы. Что же касается водного вопроса, его решили вынести на межгосударственный уровень, взглянув «сверху» на проблему как на проблему, объединяющую ЦА.

– По водному вопросу следует занимать не сельскохозяйственную или энергетическую, а дипломатическую позицию. Вопрос надо решать на межгосударственном уровне, и его решение – определённый вызов и экзамен на зрелость для государств региона как для ответственных соседей. Положительные примеры решения частично уже есть. Сотрудничество по проекту Чу-Талас между КР и Казахстаном признали одним из самых лучших в мировом сообществе. Поэтому водный вопрос в регионе вполне реально решить мирным путём, – подытожил Ешкеев.

Несмотря на то, что за круглым столом не было представителей Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, работа ведётся. И, вероятно, следующая экспертная встреча уже будет проходить в более расширенном составе.

Марс Сариев, политолог: Избрание Казахстана в СБ ООН позволит решить многие проблемы ЦА и представить актуальные вопросы для региона на международном уровне. Ранее нам приходилось руководствоваться той повесткой, которая нам задавалась глобальными игроками, а сейчас и у Кыргызстана, и у Таджикистана через Казахстан появится возможность обозначить повестку, отвечающую нуждам региона. Мы всё время находимся в чужом проекте – если почитать Бжезинского и других экспертов, они пишут о грядущих водных войнах и нестабильности в ЦА. Нам навешивается повестка о нестабильности – это проект глобальных игроков в противостоянии с Россией и Китаем. Появилась возможность «сшить» регион – Казахстан и Узбекистан уже нашли путь к договорённостям, и соперничества в регионе не будет. В объединение могут внести вклад и КР, и Таджикистан, и Туркменистан, таким образом, создав единое целое. Мы тогда сможем задавать повестку самостоятельно, положив на стол Совета Безопасности свой концепт. Если же мы не выразим концептуально свои идеи – нас продолжат растаскивать по кусочкам на различные проекты: возрождение Шёлкового Пути – китайский проект, ЕАЭС- российский геополитический проект, хотя и выгодный… Поэтому я считаю, что если Казахстан сможет проектно подойти к этой теме, то он сможет найти общие сегменты для наших стран, и мы почувствуем, что мы – единый регион.

Кыргызстан, Бишкек, Владимир Банников

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