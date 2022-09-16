На границе Киргизии и Таджикистана в пятницу в ходе боестолкновений было ранено 18 человек

В результате новых столкновений в пятницу, 16 сентября, на границе между Таджикистаном и Киргизией пострадали по меньшей мере 18 человек.

Минздрав Киргизии уточняет: по меньшей мере четверо военнослужащих получили огнестрельные ранения в Баткенской области.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщил, что в приграничной зоне происходят интенсивные боестолкновения, обвинив Таджикистан в «обстреле территории Киргизии всеми имеющимися средствами» и продолжении переброски «тяжелой техники». Жители нескольких приграничных сел бежали из зоны боевых действий, сообщили в МЧС Киргизии, объявив об открытии приемных пунктов для беженцев.

Таджикистан, со своей стороны, обвинил киргизские силы в том, что утром в пятницу они открыли огонь по таджикским пограничным переходам, не сообщив сразу о потерях в своих рядах. РИА «Новости» сообщило, что таджикский пограничник погиб, трое пограничников получили ранения. По данным МИДа Киргизии, министры иностранных дел двух стран встретились, чтобы попытаться урегулировать ситуацию. В результате столкновений между двумя странами в начале этой недели двое таджикских пограничников погибли и несколько получили ранения с обеих сторон.

Граница между Таджикистаном и Киргизией, двумя бывшими советскими республиками в Средней Азии, является ареной регулярных столкновений со смертельным исходом. Почти половина из 970 километров границы является спорной, и в последние годы прогресс в плане демаркации был медленным. В 2021 году произошло беспрецедентное количество столкновений между двумя сторонами, в результате которых погибло более 50 человек и возникли опасения по поводу расширения конфликта.

Москва, Елена Васильева

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