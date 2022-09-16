Киргизия и Таджикистан вновь договорились о перемирии на границе и отводе войск

Киргизия и Таджикистан снова договорились о прекращении боевых действий на границе. Договоренность об этом достигнута между руководителями Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбеком Ташиевым и Саймуминым Ятимовым, сообщила пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Согласно ей, военные двух стран должны были прекратить огонь в 16:00 (13:00 мск), передает «Интерфакс». Ранее сегодня стороны уже договаривались о прекращении боестолкновений с 10:00 (07:00 мск), однако эскалация продолжилась.

Обновлено в 14:25. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в пятницу на полях саммита ШОС обсудили ситуацию на границе. Главы государств достигли договоренности о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения, сообщается на сайте главы Киргизии. Стороны создадут комиссию по расследованию обстоятельств и причин обострения ситуации на границе. «Также достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы», – говорится в сообщении.

Бои на границе двух стран начались утром 16 апреля. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных территорий.

По информации киргизской погранслужбы, в пятницу в 06:00 (03:00 мск) таджикские военные начали обстрел киргизских пограничных нарядов. Бишкек заявил об ожесточенных боях в Лейлекском и Баткенском районах на границе двух государств. Сообщалось, что из реактивных систем залпового огня были обстреляны областной центр Баткен и его аэропорт. Таджикская сторона также применяла танки, БТР, БМП и минометы. По данным Бишкека, таджикские военнослужащие захватили здание школы в селе Достук Баткенского района.

Киргизские пограничники в ответ ударили по таджикским пограничным заставам «Ляккан» и «Богдари».

В свою очередь, в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана заявили, что киргизские пограничники рано утром атаковали пять таджикских поселений. Там сообщили о применении киргизской стороной тяжелых вооружений – артиллерии и минометов. Позже пресс-центр погранвойск Таджикистана сообщил, что с 08:00 киргизские военные продолжили обстрел приграничных сел республики, применяя тяжелое вооружение. Кроме того, в Душанбе заявили, что киргизская сторона отклонила предложение о мирных переговорах по ситуации на границе.

В результате боев с обеих сторон есть убитые и раненые. По последним данным Минздрава Киргизии, в результате столкновений пострадали 42 человека как среди силовиков, так и среди мирных жителей.

МИД России призвал Киргизию и Таджикистан «принять срочные исчерпывающие меры» для политико-дипломатического урегулирования ситуации, пресечения любых попыток эскалации и «провокаций третьих сторон». Об этом говорится в заявлении ведомства. Там отметили, что российские граждане, находящиеся в зоне напряженности, не пострадали.

На Смоленской площади отметили, что основной причиной конфликта «является незавершенность процесса делимитации и демаркации ряда участков киргизско-таджикской государственной границы». В ведомстве заявили о готовности посодействовать разрешению ситуации и указали на наличие «широкого набора средств, позволяющих обеспечить благоприятные внешние условия для переговоров и пограничного размежевания».

Москва, Наталья Петрова

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