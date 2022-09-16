На границе Киргизии и Таджикистана возобновились вооруженные столкновения

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась. На всей протяженности границы идут боестолкновения, сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Стороны обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий. Власти Киргизии приступили к эвакуации жителей ряда приграничных с Таджикистаном поселков.

«По состоянию на 09:30 (06:30 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП и минометы», – сообщила погранслужба Киргизии.

По данным пресс-службы ведомства, таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Военнослужащие погранслужбы ГКНБ Киргизии, дислоцированные на данном направлении, ведут ответный огонь «для принуждения противника к прекращению огня».

В свою очередь, в Госкомитете нацбезопасности Таджикистана заявили, что киргизские пограничники рано утром атаковали пять таджикских поселений. Там сообщили о применении киргизской стороной тяжелых вооружений – артиллерии и минометов.

В ходе боев на границе с Таджикистаном ранения получили 11 киргизских военнослужащих, информирует киргизский минздрав. Таджикская сторона сообщила о гибели одного и трех раненых пограничниках.

Согласно сообщению МИД Киргизии, Таджикистану вручена нота протеста в связи с обстрелами. Бишкек потребовал от Душанбе «неукоснительно соблюдать все достигнутые договоренности, прекратить огонь, отвести военные формирования и не создавать «ситуацию, которая может привести к эскалации обстановки в приграничных территориях».

В киргизском МИД также сообщили, что главы внешнеполитических ведомств Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на границе между странами. Отмечается, что Бишкек указал на необходимость решать возникающие на границе проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами, передает «Интерфакс».

Также сообщается, что главы приграничных областей Киргизии и Таджикистана намерены провести встречу в связи с обострением обстановки на границе.

По последним данным, стороны договорились о прекращении огня для проведения встречи. Однако, как заявила киргизская сторона, таджикские военные продолжают обстрел киргизский позиций.

Напомним, утром 14 сентября на киргизско-таджикской границе также произошла перестрелка. Стороны сообщили о погибших и раненых. По итогам переговоров власти двух стран договорились об отводе войск на постоянное место дислокации.

Обновлено. Из Бишкека поступили сообщения, что главы спецслужб Киргизии и Таджикистана проводят переговоры по вопросу прекращения огня и мирному урегулированию ситуации на границе. В Госкомитете национальной безопасности Киргизии заявили о снижении интенсивности стрельбы в зоне конфликта. Позже в ведомстве сообщили, что по всему периметру границы с Таджикистаном возобновились интенсивные бои. Отмечается, что таджикская сторона стягивает боевую технику, что, по мнению Бишкека, свидетельствует о попытке захвата территории страны.

Надо отметить, что вооруженные конфликты с участием пограничников и местных жителей периодически вспыхивают на границе Киргизии и Таджикистана из-за наличия неделимитированных участков, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

Москва, Наталья Петрова

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