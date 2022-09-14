Между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Киргизская пограничная служба сообщила о перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана.

По данным ведомства, утром 14 сентября в Булак-Баши Баткенском районе наряд киргизских пограничников обнаружил пограничников Таджикистана, которые заняли боевые позиции на неописанном участке совместной границы в нарушение достигнутых ранее договоренностей.

Таджикская сторона проигнорировали требование пограничников Киргизии покинуть территорию и открыли огонь. В ответ киргизские пограничники также применили оружие.

В ходе начавшейся перестрелки, по информации погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Киргизии, таджикская сторона применила минометы.

По состоянию на 09.30 (06.30 мск) 14 сентября, стрельба не закончилась, она «периодически начинается и прекращается», сообщает погранслужба КР. Предварительно, пострадавших и раненых с киргизской стороны нет, отметили в ведомстве.

Сообщается также, что начальники погранслужб провели телефонные переговоры, чтобы избежать эскалации ситуации. Стороны договариваются о проведении встречи.

По последним данным, перестрелка между пограничниками прекращена, «стороны ведут переговоры». Об этом сообщил первый заместитель полпреда правительства Киргизии в Баткенской области Маруфхан Тулаев, передает «Интерфакс». Он уточнил, что перестрелка произошла в удаленной горной местности.

Добавим, комментариев со стороны Таджикистана не поступало.

Бишкек, Наталья Петрова

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