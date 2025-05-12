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Понедельник, 12 мая 2025, 13:57 мск

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Два землетрясения произошли на западе Киргизии

В Киргизии за день произошло два землетрясения магнитудами 4,4 и 5,5. В МЧС республики сообщили, что информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

По данным института сейсмологии республики, первые подземные толчки магнитудой 4,4 были зафиксированы около семи утра. Очаг землетрясения располагался в девяти километрах к северо-западу от села Джаны-Талап и 86 километрах от областного центра города Нарын, передает РИА «Новости». «В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Джаны-Талап, Ак-Кыя, Кок-Джар – 3,5 балла, в селах Кыдыралы, Сары-Иймек, Байченчек – 3 балла», – сообщили в институте.

Второе сейсмособытие было более мощным и произошло сразу после полудня.«В населенных пунктах Кыргызской Республики интенсивность землетрясения составила: в селах Джаны-Талап, Ак-Кыя, Кок-Джар – 5 баллов, селах Байгончок, Угут, Ак-Талаа, Кара-Ой, Жылан-Арык, Кадыралы, Ак-Кудук – 4 балла … городе Нарын – 2,5 балла», – уточнили в институте.

На данный момент информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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