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На Байкале произошло ощутимое землетрясение

На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмособытию присвоен энергетический класс 11,5 с магнитудой 4,2. Наиболее ощутимыми подземные толчки были в селе Максимиха, что в 17 километрах от эпицентра, а также в селе Усть-Баргузин – в 31 километре от эпицентра.

Кроме того, колебания грунта были зафиксированы в туристических селах Горячинск, Турка, Гремячинск и других населенных пунктах Баргузинского, Прибайкальского и Хоринского районов республики.

Также сейсмическая активность наблюдалась в Иркутской области на острове Ольхон и на берегу пролива Малое Море.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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