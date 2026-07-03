российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 2595

Фото: Reuters

В Венесуэле продолжаются поисково-спасательные операции после разрушительных землетрясений. Число жертв стихии превысило 2,5 тысячи.

«На сегодняшний день это 2595 погибших», – сообщила уполномоченный президент Делси Родригес. Число пострадавших достигло 12,4 тысячи, добавила глава государства.

Родригес выразила признательность всем государствам, направившим помощь для борьбы с последствиями, несмотря на отсутствие дипломатических связей с некоторыми из них.

Напомним, в ночь на 25 июня в Венесуэле произошла серия подземных толчков, самые мощные из которых оценили в 7.2 и 7.5 балла. В результате многие здания в Каракасе были разрушены, предположительно, тысячи людей могут находиться под завалами. В стране объявили режим ЧС.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Землетрясение

В Венесуэле число жертв землетрясения превысило 1450 / Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 235 / Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 164 / В Японии произошло мощное землетрясение / АТОР: данных о пострадавших в Венесуэле туристах из России не поступало / У многоэтажек отваливались стены: в Венесуэле произошли два смертоносных землетрясения / На Камчатке произошли два мощных землетрясения / Число погибших во время землетрясения на Филиппинах выросло до 15

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Землетрясение,