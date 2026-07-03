Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 2595

В Венесуэле продолжаются поисково-спасательные операции после разрушительных землетрясений. Число жертв стихии превысило 2,5 тысячи.

«На сегодняшний день это 2595 погибших», – сообщила уполномоченный президент Делси Родригес. Число пострадавших достигло 12,4 тысячи, добавила глава государства.

Родригес выразила признательность всем государствам, направившим помощь для борьбы с последствиями, несмотря на отсутствие дипломатических связей с некоторыми из них.

Напомним, в ночь на 25 июня в Венесуэле произошла серия подземных толчков, самые мощные из которых оценили в 7.2 и 7.5 балла. В результате многие здания в Каракасе были разрушены, предположительно, тысячи людей могут находиться под завалами. В стране объявили режим ЧС.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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