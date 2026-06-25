У многоэтажек отваливались стены: в Венесуэле произошли два смертоносных землетрясения

Сегодня ночью в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7.2, сразу за которым последовал еще более мощный толчок. В зоне поражения оказалась столица – густонаселенный Каракас. Многие дома были разрушены до основания, под завалами могут находиться тысячи людей. Власти объявили режим чрезвычайной ситуации.

Землетрясения стали одними из самых сильных в Венесуэле за последние сто с лишним лет, мощность второго сейсмособытия оценили в 7.5. Эпицентр первого землетрясения находился к западу от общины Морон на карибском побережье Венесуэлы, примерно в 168 км от Каракаса. Очаг залегал на глубине 22 км. Эпицентр второго – в 16 км к юго-западу от Морона, глубина – 10 км.

После подземных толчков Тихоокеанский центр предупреждал об угрозе образования цунами в Пуэрто-Рико, Американских и Британских Виргинских островах.

В Каракасе люди в панике покидали шатающиеся здания, у многоэтажных домов отваливались стены. В особенности пострадали курортные районы, где сосредоточен гостиничный и ресторанный бизнес. Множество людей оказались под завалами.

К данному моменту поступают сообщения о первых жертвах. Три человека погибли в районе Барута в Каракасе в результате обрушения двух зданий. Один человек погиб, четыре здания полностью разрушены в районе Чакао. Двадцать два человека были доставлены в больницу. По предварительной информации, в общей сложности 32 человека погибли, еще 700 пострадали.

Геологическая служба США (USGS) присвоила ситуации в Венесуэле красный уровень опасности. По прогнозам USGS, возможны гибель тысяч людей и масштабные экономические потери.

Временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес объявила чрезвычайную ситуацию. Она добавила, что венесуэльский аэропорт Майкетия закрыт из-за повреждения от землетрясения. Власти задействовали пожарных, полицию и службы гражданской помощи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готовы помочь в ликвидации последствий катастрофы. Также свою поддержку и готовность оказать помощь выразили президент Сальвадора Найиб Букеле, президент Доминиканской Республики Луис Абинадер и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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