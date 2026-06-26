Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 235

Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 235. Продолжаются поисково-спасательные работы, многие пострадавшие до сих пор остаются под завалами.

По словам министра здравоохранения Карлоса Альварадо, в медицинские центры поступило около 235 тел погибших. При этом общее число жертв устанавливается. Около 250 зданий были повреждены или разрушены. Есть сведения о 200 пострадавших, которые в настоящее время заблокированы под обломками. Спасатели пытаются добраться до них.

Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо заявил, что не менее 70 тысяч семей, проживающих в штате Ла-Гуайра, понесли различный ущерб от произошедших землетрясений. Многие из них потеряли жилье и все свои вещи.

Другие государства пообещали оказать помощь властям Венесуэлы. Так США сняли санкции с транзакций, которые будут проходить в рамках поддержки для борьбы с последствиями ЧП. В Госдепартаменте сообщили, что выделят на эти цели 150 млн долларов.

Специалисты Роспотребнадзора, находящиеся в Венесуэле, оказывают необходимую помощь для предотвращения осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки в результате землетрясения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранее Россия передала Венесуэле две мобильные противоэпидемические лаборатории, в каждой из которых можно проводить до 1000 исследований в сутки в автономном режиме.

Напомним, в ночь на 25 июня в Венесуэле произошла серия подземных толчков, самые мощные из которых оценили в 7.2 и 7.5 балла. В результате многие здания в Каракасе были разрушены, предположительно, тысячи людей могут находиться под завалами. В стране объявили режим ЧС.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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