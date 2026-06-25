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Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 164

Фото: Reuters

В Венесуэле продолжается ликвидация последствий двух разрушительных землетрясений. По последним данным, 164 человека погибли, более 900 пострадали.

«По имеющимся данным, 164 человека погибли, 971 получил ранения», – сообщила временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

В ночь на 25 июня в Венесуэле произошла серия подземных толчков, самые мощные из которых оценили в 7.2 и 7.5 балла. В результате многие здания в Каракасе были разрушены, предположительно, тысячи людей могут находиться под завалами. В стране объявили режим ЧС.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. «Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время», – отметил российский лидер.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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