В Венесуэле число жертв землетрясения превысило 1450

В Венесуэле экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию после серии разрушительных землетрясений. Число погибших выросло до 1450.

Район бедствия в настоящее время закрыт для посторонних. Спасателям нужна тишина, чтобы услышать людей, которые могут находиться под обломками. Представителям СМИ для доступа к местам обрушений также необходима предварительная аккредитация, передает РИА «Новости».

По последним данным, число жертв стихии возросло до 1450, в больницах находятся 3150 раненых.

Несмотря на то что прошло уже несколько дней, спасатели продолжают находить выживших. Так из-под завалов обрушившегося здания вызволены девятимесячный ребенок и его мать. Отмечается, что обоих нашли живыми, они получили лишь незначительные травмы.

Напомним, в ночь на 25 июня в Венесуэле произошла серия подземных толчков, самые мощные из которых оценили в 7.2 и 7.5 балла. В результате многие здания в Каракасе были разрушены, предположительно, тысячи людей могут находиться под завалами. В стране объявили режим ЧС.

Каракас, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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