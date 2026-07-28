российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости В мире

Новости, Кратко, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии