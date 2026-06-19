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На Камчатке произошли два мощных землетрясения

На Камчатке зафиксировали сразу два мощных землетрясения. В МЧС предупредили о возможном образовании цунами.

Первый толчок магнитудой 5,6 зафиксировали ученые Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН в 18:51 по местному времени. Второй, магнитудой 6,9, произошел через две минуты.

Отмечается, что очаги землетрясений находились на глубине 16 и 15 км. Разрушений и пострадавших нет.

В региональном управлении МЧС предупредили о возможном образовании цунами и рекомендовали местным жителям не выходить в прибрежные зоны. Позже был дан отбой угрозы цунами. Подхода волн к берегам Камчатского края не зафиксировано.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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