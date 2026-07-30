Число жертв землетрясения в Японии выросло до 28

В Японии продолжается ликвидация последствий мощного землетрясения магнитудой 7,1. По последним данным, жертвами стихии стали 28 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара.

«Согласно отчету полиции, число погибших, включая тех, относительно которых выясняется связь их смерти с землетрясением, составила 28 человек», – цитирует Кихару РИА «Новости».

По его словам, некоторые погибли, получив смертельные травмы во время подземных толчков. Еще часть людей умерли из-за резкого ухудшения самочувствия или обострения хронического заболевания в отсутствие медицинской помощи.

Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Землетрясение произошло накануне, магнитуда доходила до 7,1 балла. Мощные толчки ощутили жители японского острова Кюсю, эпицентр пришелся на город Уки в префектуре Кумамото. Ранее сообщалось о 50 пострадавших. Кроме того, без света остались десятки тысяч домов.

Токио, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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