АТОР: данных о пострадавших в Венесуэле туристах из России не поступало

В настоящее время нет данных о том, что при разрушительных землетрясениях в Венесуэле могли пострадать туристы из России. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

«На данный момент информации о пострадавших организованных туристах из России нет», – сообщили в АТОР.

Основным направлением для российских туристов в Венесуэле был остров Маргарита, который практически не пострадал от стихии, хотя подземные толчки там ощущались. Чартерные программы на остров были прекращены еще в декабре 2025 года. По данным АТОР, на острове, как и в пострадавшем Каракасе, могут находиться лишь единичные самостоятельные туристы, прибывшие с пересадками.

Ночью в Венесуэле произошла серия подземных толчков, самые мощные из которых оценили в 7.2 и 7.5 балла. В результате многие здания в Каракасе были разрушены, в стране объявили режим ЧС. Число жертв превысило 30 человек, пострадавших – более 700, разбор завалов продолжается. Кроме того, венесуэльский аэропорт Майкетия закрыт из-за повреждений.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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