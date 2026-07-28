Порядка 50 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

В результате землетрясения в Японии пострадали не менее 50 человек. Десятки тысяч жителей остались без света.

Мощные толчки ощутили жители японского острова Кюсю, эпицентр пришелся на город Уки в префектуре Кумамото. По информации сейсмологов, магнитуда доходила до 7,1 балла.

На данный момент известно о 50 пострадавших, из них 10 получили травмы в доме престарелых в городе Хикава.

Около 45,6 тысяч домов обесточены, приостановлено движение скоростных поездов. Сильные повреждения получил торговый молл, также частично обрушились каменные стены исторического замка Кумамото.

Произошедшее землетрясение назвали мощнейшим в Японии за последние 10 лет. В 2016 году из-за стихийного бедствия погибли 278 человек.

Токио, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube