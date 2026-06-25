В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло землетрясение, сравнимое по силе с сейсмособытием в Венесуэле. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

Подземные толчки зафиксировали в префектуре Аомори. По информации сейсмологов, очаг залегал на глубине 39 км под морским дном в 67 км юго-восточнее японского города Хатинохе.

Японское метеорологическое агентство оценило мощность землетрясения в 7,2 балла. При этом в Геологической службе США сообщили о магнитуде 6,9.

Как сообщает Japan Times, в результате пострадали шесть человек. Последствия устанавливаются, работают оперативные службы.

Токио, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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