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Число погибших во время землетрясения на Филиппинах выросло до 15

На Филиппинах продолжается разбор завалов после мощного землетрясения. По последним данным, число жертв стихии выросло до 15, еще 129 человек пострадали.

Очаг подземных толчков залегал у побережья острова Минданао. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами. В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии рекомендовали жителям прибрежных районов девяти провинций срочно эвакуироваться.

Сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 7,8, а также зарегистрировал 138 афтершоков магнитудой от 1,3 до 6,7.

В городе Генерал-Сантос, расположенном неподалеку от эпицентра, оказались разрушены более двух десятков зданий, среди которых много социально значимых строений и коммерческих предприятий. К данному моменту известно о 15 погибших и 129 пострадавших. Спасательная операция продолжается.

Манила, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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