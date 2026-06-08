На Филиппинах три человека стали жертвами землетрясения

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1. По предварительным данным, три человека погибли и четверо получили ранения.
Очаг подземных толчков залегал у побережья острова Минданао. В связи с землетрясением была объявлена угроза цунами. В Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии рекомендовали жителям прибрежных районов девяти провинций срочно эвакуироваться.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию страны, в настоящее время есть данные о трех погибших и четверых пострадавших. Повреждены 37 зданий, среди которых школы, больницы и жилые дома. Ликвидация последствий стихии продолжается.
В российском посольстве сообщили, что на данный момент нет данных о том, что среди пострадавших есть граждане России.
Манила, Зоя Осколкова
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