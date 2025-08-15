российское информационное агентство 18+

Пятница, 15 августа 2025

Премьер-министр РФ прервал визит в Киргизию из-за саммита на Аляске

Премьер-министр России Михаил Мишустин прервал свой визит в Киргизию из-за саммита на Аляске.

Мишустин принимал участие в заседании Евразийского межправительственного совета в рамках официального визита в городе Чолпон-Ата.

«Прошу меня извинить – мне необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что сегодня на Аляске состоится российско-американский саммит – с участием президентов Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа», – заявил глава российского кабина в конце выступления.

Саммит лидеров России и США начнется 15 августа в 11:00 по местному времени (22:00 по мск). После саммита Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию. В состав российской делегации, помимо Владимира Путина, войдут три министра и два советника президента. Со стороны США также будет пять чиновников.

Бишкек, Зоя Осколкова

