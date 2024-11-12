В Киргизии задержали группу бывших силовиков, планировавших захват власти

Министерство внутренних дел Киргизии сообщило о задержании группы лиц, готовивших массовые беспорядки и захват власти в республике. В сообщении МВД уточняется, что среди них были бывшие силовики и проходивший боевую подготовку иностранец.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации. По полученным данным, указанная организованная группировка была создана с целью организации массовых беспорядков, насильственного захвата власти», – говорится в заявлении МВД.

В частности, под предлогом проведения национальных спортивных игр, а также иных соревнований в пригороде Бишкека члены группировки намеревались призывать к актам насилия, выдвигать антиконституционные призывы, дестабилизировать обстановку для дальнейшего насильственного захвата власти в день проведения выборов в местные кенеши 17 ноября 2024 года.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий «задержан ряд лиц, являющихся участниками данной группировки». У некоторых из них изъято оружие, боеприпасы и наркотики.

Бишкек, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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