В Киргизии у пассажирского самолета при взлете сломалось шасси

В Киргизии у пассажирского самолета произошла техническая неполадка при взлете. В результате борт попал в аварию, пострадали несколько человек.

Самолет авиакомпании Tez Jet вылетал из Бишкека в Ош, когда у него сломалось одно из задних шасси, воздушное судно завалилось на бок. Аэропорт временно закрыли, приостановив все рейсы.

Пассажиров экстренно эвакуировали. Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», несколько человек получили порезы и ушибы. Отмечается, что тяжелых травм никто не получил.

Причина аварии устанавливается, проводится расследование.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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