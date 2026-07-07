В Киргизии у пассажирского самолета при взлете сломалось шасси

В Киргизии у пассажирского самолета произошла техническая неполадка при взлете. В результате борт попал в аварию, пострадали несколько человек.
Самолет авиакомпании Tez Jet вылетал из Бишкека в Ош, когда у него сломалось одно из задних шасси, воздушное судно завалилось на бок. Аэропорт временно закрыли, приостановив все рейсы.
Пассажиров экстренно эвакуировали. Как сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана», несколько человек получили порезы и ушибы. Отмечается, что тяжелых травм никто не получил.
Причина аварии устанавливается, проводится расследование.
Бишкек, Зоя Осколкова
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