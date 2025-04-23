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Среда, 23 апреля 2025, 12:18 мск

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Киргизии задержали сотрудницу Русского дома по подозрению в вербовке наемников

В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома, ее подозревают в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. Об этом сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

По данным суда, арестованная подозревается в соучастии в совершении преступления по статье 416 уголовного кодекса Киргизии. Фигурантке грозит до 10 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

В статье говорится о наказании за вербовку, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных на свержение власти или нарушение территориальной целостности, а также использование наемников в военных конфликтах.

Источник агентства сообщил, что задержанная действительно в прошлом сотрудничала с Русским домом, была наемным сотрудником. Однако действия, которые ей инкриминируются – никаким образом к Русскому дому и к ее сотрудничеству с ним не относятся.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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