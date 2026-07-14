Киргизия запретила вывоз топлива за рубеж

Власти Киргизии ввели полный запрет на вывоз топлива с территории республики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, вводится полный запрет на вывоз топлива за рубеж, даже в страны ЕАЭС. Исключение составляют ГСМ, находящиеся в топливных баках автомобилей, передает РИА «Новости».

При этом ввоз бензина и дизеля был упрощен – до 1 апреля 2027 года приостанавливается действие запрета на ввоз топлива автотранспортом, действовавшего с 2019 года.

Решение принято в целях обеспечения стабильного функционирования внутреннего рынка нефти и нефтепродуктов Киргизии, защиты энергетической безопасности, недопущения возникновения дефицита нефтепродуктов и бесперебойного снабжения внутренних потребностей.

С начала года цены на топливо в Киргизии выросли примерно на 7-10%. Для стабилизации ситуации кабмин республики ввел госрегулирование цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Кроме того, правительство ведет переговоры о поставках ГСМ с шестью странами – Россией, Казахстаном, Белоруссией, Азербайджаном, Узбекистаном и Туркменией.

Бишкек, Зоя Осколкова

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