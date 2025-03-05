В Киргизии задержали 30 участников террористической ячейки

В Киргизии раскрыли деятельность террористической ячейки и задержали 30 подозреваемых. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

«На территории Кыргызской Республики задержаны 30 сторонников подпольной террористической ячейки», – говорится в сообщении ведомства.

По данным спецслужб, подозреваемые готовились устроить серию покушений на чиновников и сотрудников правоохранительных органов страны. Фигуранты пропагандировали радикальную идеологию и собирали деньги на проведение терактов.

В ГКНБ есть данные о том, что деятельность группировки осуществлялась с помощью кураторов международных террористических организаций.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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