Песни восточных славян эпохи идиократии / Авторская колонка Ивана Никашина

Публикации за 24.05.17

Натурально, все пошли в видеоблогеры. Ютюберы нынче в большой уважухе или, крафтово говоря, в тренде. Дети малые пошли в ютюб, взрослые дяди олигархи туда пошли, журналисты и прочие «говорящие головы» вроде бы оттуда и не вылезали. Три счастливых дня было у меня: все писали, снимали и постили в основном про «Спартак». Что он – чемпион, и как это было, и чем сердце успокоится в Лиге чемпионов. А потом опять пошло-поехало. Теракты и прочая политика. И легко сказать: а ты не смотри! оно ведь само лезет в глаза, как реклама вредоносных сайтов из серии «Шок! Якубович попал в автокатастрофу!» или «Ужас! Эти паразиты живут в каждом из нас».

Давеча вот в Думу притащили Сашу Спилберг, популярную ютюбершу. «Государство признает значимость блогосферы и сетевых мнений». Хорошо, что иногда признаёт условно, и даже решило набраться полезного опыта взаимодействия с массами. Депутат ведь чем у нас от ютюбера отличается? В принципе, немногим. И те, и другие как-то сами собой заводятся и чем-то там занимаются с одинаковой степенью придури. У тех – электорат, у этих – аудитория. Есть, конечно, нюанс: депутаты менее лайкозависимы – они лайки раз в пять лет собирают, а потом хорошо себя чувствуют весь электоральный цикл. Но все равно, сидят две сотни взрослых небедных людей, вежливо слушают производительницу «****** для малолеток» (как сами малолетки этот жанр определяют) и думают при этом, как нам обустроить Россию.

– Ступайте в соцсети, дамы и господа, формируйте ваши блоги и получайте ваши лайки. Будьте прозрачны! Не бойтесь показать человеческое лицо! – такой примерно был спич юной звезды, которая до этого учила сверстников, как делать кексики, принимать ванную (именно, именно ванную) из чипсов и знакомиться в Тиндере.

Блогеры в уважухе, реально. У нас в Подмосковье губернатор давно всё начальство загнал в сети, в основном, в инстаграм – и смотрите, сколько стало прозрачности и открытости. Вот главы районов сажают деревья, вот они шагают в строю «Бессмертного полка», вот они вышли на лыжню и едут по ней, вот они заделывают яму на дороге. Застройка, правда, идёт полным ходом и местное самоуправление отменили, но это же ради прозрачности, можно понять.

Так что, если и парламентарии потянутся видео постить, порядка будет значительно больше. Люди ждут доброго слова и позитива. И он таки есть – пока депутаты только учатся азам блогерства, олигарх Усманов уже неделю как звезда соцсетей с предъявой Навальному.

Нет, ну море лайков и перепостов. Усманов, стало быть, предъявил, Навальный ему ответил. Друзья Усманова ответили Навальному, друзья Навального – Усманову. Независимые как бы журналисты и «говорящие головы» всё это дело прокомментировали. Такое локальное бурленье на фоне сложной ситуации в стране и в мире. Буча перекинулась и в телевизор, а там матерые пропагандисты, им только повод дай, заговорят до полного помутнения сознания. (Характерно, что олигарх темпа не снижает, запилил второе видео, в котором обозвал Навального Шариковым и вновь грозил судом. В целом, живенько, но первая серия мне больше понравилась).

Сам ли Усманов решил видео снимать или действовал по заданию партии и правительства, я не знаю. Но раз пошла такая пьянка, хочу обратиться к руководству с просьбой активней привлекать в эту сферу владельцев различных национальных достояний. Телеги про честь, совесть и патриотизм в их исполнении должны звучать особенно трогательно. Абрамович пусть выступит, пусть футболисты «Челси» посвятят победу в чемпионате Англии всему российскому и особенно чукотскому народу или еще сделают что-нибудь запоминающееся, как украинская голая жопа в австралийском флаге на «Евровидении». Вот, честно, лайкну и перепощу.

Конечно, особой в смысле государствообразующего видеоблогерства общественной нагрузкой следует нагрузить ведущего поэта-песенника современности Михаила Гуцериева. Это Русснефть, Русский уголь и многих «газет, пароходов» в виде Радио Дача и Радио Шансон. Как сказал однажды народный артист Басков, это «известный бизнесмен, возглавляющий огромный холдинг, и при этом тонкий лирик, автор потрясающих стихов, написанных самим сердцем».

«Абрикосовые сны», «Спелый мой», «Вишнёвые розы», «Вишнёвая любовь», «Осенняя любовь», «Любовь уставших лебедей», «Я просто медленно люблю», «Поручни любви», «Промежутки любви», «Розовая нежность» – чувствуете, как давление поднимается?! А это только названия произведений, которые последние пять лет не просто приносят автору всевозможные «золотые граммофоны», но и сделали звёздами российского шансона артистов, изначально с жанром не связанных – Повалий, Цой, которая женщина, исполнитель комических куплетов Укупник и пр. Там вообще, как кажется, держатся пока еще только могикане, типа Розенбаума, Новикова и Трофима, которых на следующей премии «Шансон Года» можно смело выводить в отдельную номинацию «Песни не на стихи Михаила Гуцериева».

Злые навальные языки скажут, что захочешь в ротацию – будешь петь, что скажут. Но вот вы сами оцените строки, написанные Михаилом Сафарбековичем, а точнее – самим его сердцем:

Прошу, не церемонься.

Слезой моей умойся.

Дыханием дотронься,

Молчи и не ругайся.

Я вижу только блажь,

Не надо улыбаться.

Прошу, не будоражь,

И дай мне попытаться.

Или:

Исток рождается с подлеска,

И снег без ветра – не метель.

Сплетенье страсти – арабеска,

Любовь без секса – канитель.

И на десерт казачье. Держись, Розенбаум:

На Пасху – восточные сласти,

Над Доном стоял перезвон,

Казачки донские от страсти

Ходили купаться на Дон.

Красота-то какая, лепота. И какая точность в деталях! Раз донская казачка, ходи на Дон купайся, а не на Рейн. Не будоражь, раз уж щербету в Пасху налупилась вместо кулича. Но в целом все равно хорошо. И аудитория Гуцериева любит. Если не верите, посмотрите сайт Радио Шансон. Там под статьей про поэта много восторженных откликов. Начинаются они, в основном, со слов «Салям алейкум» и заканчиваются просьбой помочь материально. А что бы и не помочь? Это король российских графоманов граф Хвостов все деньги потратил на издание собственных сочинений, а король недр на хобби успешно зарабатывает (билет на «Шансон года» – восемь тыщ, не хухры!). Вот уж кто действительно заслуживает иметь талант, если и не имеет. Нефть может закончиться, даже русский уголь может закончиться, но источник поэзии неиссякаем, особенно, поэзии Гуцериева. И, конечно, он как мастер художественных образов не будет к слову «Навальный» придумывать неприличную рифму «анальный», а изобретёт нечто романтическое, трогательное. «Целовальный» какой-нибудь.

Короче, жду на «Шансоне» песняк про оппозицию. С клипом в сети желательно, нормальным, пацанским, вскрывающим в доступной поэтической форме всё её гнилое нутро. А то ведь истосковалась душа! Ну ладно, стырили вы мой ваучер и забрали себе недра. Шансон-то, суки, оставьте простому человеку! Чтоб под двухлитровую сисю «Охоты» спеть с корешами про долю воровскую нелёгкую! Чтоб в маршрутке нормальный был музон, а не Повалий с Басковым и прочей петушатней!!! Скорее бы уже новый футбольный сезон начался, что ли. Пойду всё же сисю куплю и посмотрю пока на ютюбе лучшие голы «Спартака».

Иван Никашин

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