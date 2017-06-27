Россия и Украина: способна ли политика разрушить православное единство?

Современные политические противоречия между Россией и Украиной раскрыли целый ряд проблем во взаимоотношениях государств и народов. Но в тоже время продемонстрировали, что между русскими и украинцами существуют фундаментальные связи, которые не может разрушить политическая конъюнктура и представители власти, желающие во что бы то ни стало разорвать это цивилизационное единство, построенное на основе православной веры.

Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» российский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

В этом контексте совершенно не важно, что альтернативную точку зрения пытаются навязать украинскому народу политики, находящиеся у власти и всеми возможными способами пытающиеся переформатировать идентичность граждан Украины. Факты и история демонстрируют совершенно иную картину, в рамках которой аргументы относительно безальтернативности западного выбора для Украины выглядят ложными и ничтожными.

Следует особо отметить, что принадлежность России и Украины, либо большинства территорий, которые сейчас входят в состав этих государств к единой цивилизации, отмечалось всеми основоположниками политологической теории цивилизаций.

Н. Данилевский, разработавший теорию культурно-исторических типов – самобытных цивилизаций, в середине XIX века в своей книге «Россия и Европа» писал о зарождающемся славянском типе – «новой славянской цивилизации» в которую входят русские и малороссы (украинцы). Последователь Н. Данилевского, О. Шпенглер в своем фундаментальном труде «Закат Европы» пришел к выводу о существовании отдельной «Русско-сибирской культуры», распространенной на территории проживания восточных славян. Выдающийся английский историк А. Тойнби в своем труде «Постижение истории» указывает на существование русской православной цивилизации, в которую входят как русские, так и украинцы. Современный американский классик политической мысли С. Хантингтон выделяет как самостоятельный этнокультурный тип «Православную цивилизацию», в рамках которой находятся Украина и Россия.

С другой стороны, если мы захотим найти более-менее серьезный труд, обосновывающий принадлежность России и Украины к разным цивилизациям, то окажется, что таких исследований фактически нет. А то, что есть – точно нельзя назвать фундаментальными исследованиями.

Почти все авторы, рассматривающие цивилизационную идентичность России и Украины, приходят к выводу, что основой ее является православие, и, что именно православие стало тем объединяющим фактором, благодаря которому веками сохранялась идентичность и была создана государственность.

Христианство для русского и украинского народов имеет более чем тысячелетнюю историю и по праву является наиболее фундаментальной основой идентичности для большинства граждан России и Украины. Несмотря на ключевые тренды современного мира, продуцируемые глобализацией – такие как, секуляризация общества и размывание идентичности, – социологические исследования на Украине и в России демонстрируют, что подавляющее большинство граждан соотносят себя с православием. Так, по данным социологических исследований на Украине, православными себя считают порядка 70% граждан, в Российской Федерации – около 75% жителей.

Тут стоит отметить, что на Украине православные разделены вследствие раскола, инициированного политическими властями в начале 1990-х годов. В этой связи в ходе исследований традиционно выделяют приверженцев канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и граждан, относящих себя к так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (данная структура не признана не одной канонической православной церковью, но имеет поддержку в среде националистически настроенных политиков на Украине).

По данным последних исследований к УПЦ (МП) себя относят 21% граждан, к УПЦ (КП) – 36%. Тут следует отметить важный факт – в ходе ряда исследований было выявлено, что граждане Украины, будучи в большинстве своем невоцерковленными православными, отвечают на вопрос относительно принадлежности к Церкви исходя из логики: «В какой стране я живу, к такой Церкви я и отношусь». Так, в некоторых регионах Украины, где нет приходов так называемой УПЦ (КП), люди указывают принадлежность именно к этой структуре. Схожая ситуация и с определением Предстоятеля Церкви, к которой себя относят граждане.

В то же время следует сказать, что даже в так называемой УПЦ КП, несмотря на антироссийскую риторику руководителей данной структуры, в церковном календаре можно увидеть очень большое количество русских святых, что в очередной раз подтверждает православное единство Украины и России.

После введения безвизового режима между Украиной и ЕС, президент Украины Петр Порошенко заявил: «Мы твердо настроены идти к нашей стратегической цели. Европа – это наш цивилизационный выбор». Возможно, что для него европейская цивилизация – это действительно его выбор, а вот для подавляющего большинства жителей Украины цивилизационный выбор заключается в православно-славянской цивилизации, о чем свидетельствует самоидентификация жителей Украины, от которой они не собираются отказываться по указке власти.

Ущербность позиции украинского руководства можно продемонстрировать на следующем примере. Допустим, в одной из стран западной Европы происходит госпереворот, в результате которого к власти приходят сторонники радикального ислама и после этого объявляют, что государство теперь является частью мусульманской цивилизации. Возможно, процентов 10 населения с этим согласится, вот только остальные 90% – останутся представителями своей цивилизации.

В этом контексте лежит серьезная проблема многих жителей Украины, которые хотели бы, чтобы страна стала частью Европейского Союза. Основной стимул такого желания – материальное благополучие, а не цивилизационный выбор, как это хочет представить президент Украины.

Православные скрепы являющиеся базовыми для цивилизационной идентичности, столетиями объединяли русский и украинский народы. Но как был Владимир Святославович крестителем Руси и народов, из нее вышедших, так и остается. Духовный собиратель русского народа Преподобный Сергий Радонежский будет и впредь почитаем на Украине и в России. А вот политики, которые пытаются столкнуть братские народы и навязать им цивилизационный выбор, уйдут в небытие.

Москва, Денис Денисов

Москва. Другие новости 23.06.17

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