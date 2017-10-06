Наследство Владимира Путина / Авторская колонка политолога Алексея Мартынова

Реально важный для каждого мужчины юбилей – это 50 лет, остальное уже для других. Свой полувековой рубеж Владимир Путин в 2002 году встречал в Молдавии в Кишиневе на саммите СНГ вместе с лидерами стран бывших советских республик, пишет в авторской колонке специально для РИА «Новый День» политолог, директор международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Тогда в знаменитых Криковских подвалах была заложена улица вина в честь юбиляра, а президент Молдовы, коммунист Владимир Воронин подарил главе российского государства живого крокодила со словами, что «только крокодилы не умеют ходить назад».

Тот юбилейный молдавский эпатаж с прогибом не помешал Воронину спустя год откровенно «включить заднюю» и сорвать за ночь историческое разрешение Приднестровского конфликта с подписанием договора между Молдовой и ПМР в присутствии президента России. Злые языки в Кишиневе периодически напоминают, что причиной стал двухчасовой разговор американского посла с молдавским президентом накануне вечером. Воронин оказался совсем не похож на свой подарок, в отличие от юбиляра.

В определенном смысле это метафора нашей политики на постсоветстком пространстве.

К 2001 году, вступив в должность президента России В. Путин получил по наследству от предшественника, кроме огромного вороха внутренних проблем, кучу обязательств на территории бывшего Советского Союза. Ельцин особо не церемонился с бывшими коллегами по ЦК и внутри СНГ играл роль такого «первого секретаря, в условиях упразднения должности генерального и самой партии». Безвозвратные многомиллиардные кредиты, бросовые закупочные цены на сырье и энергоносители, льготы и преференции на рынке фактически стали прямым финансированием из России почти для всех, разве что кроме Прибалтики. Но и там действовали свои преференции. Россия закрывала глаза на прибалтийские финансовые «прачечные» и транзит на гране контрабанды. В общем, всем было хорошо, кроме нас, кроме российского бюджета. Считалось, что так покупается лояльность и показное признание на общих собраниях первенства Ельцина.

Тлели конфликты в Карабахе, Абхазии и Южной Осетии. В Приднестровье удалось вопреки всему (благодаря гению Евгения Примакова) глубоко заморозить военную компоненту и перейти к развитию обеих частей бывшей МССР. Украина жирела на российских дотациях, производя миллиардеров-олигархов и культивируя местный национализм. Средняя Азия тянулась к Китаю и наполнялась исламистскими идеями. Союзное государство с Белоруссией зависло в бюрократических дебрях.

На фоне перманентной нестабильности на постсоветское пространство стали активно входить «наши западные партнеры». Под патронажем Госдепартамента США был создан альтернативный формат взаимодействия постсоветских стран без России «Организация за демократию и развитие – ГУУАМ» (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия).

По постсоветским странам прокатилась волна так называемых «цветных революций», технология площадной смены режимов (госпереворотов), разработанной в США. Важной компонентой этой технологии стала русофобия.

Подобную практику было необходимо прекратить.

С другой стороны, постсоветское пространство – кроме того что является зоной прямых геополитических интересов России, безусловно остается пространством политической и исторической ответственности России за судьбы народов населяющих эти территории.

Политика Путина для бывших союзных республик, это политика взвешенного партнерства, интеграции на основе экономической выгоды и гарантиях общей безопасности.

Вороватость и местечковая хитромудрость постсоветских элит видна сквозь пальцы. Но как настоящий старший брат, или заботливая строгая сестра Россия настойчиво сохраняет и защищает исконные векторы развития по всему периметру бывших советских границ.

Точкой бифуркации российской политики на постсоветском пространстве стало принуждение Грузии к миру в пятидневной миротворческой войне в Южной Осетии в августе 2008 года. Справедливое военное вмешательство России предотвратило геноцид осетин, от чего Грузия не отмылась бы долго. Признание государственности Южной Осетии и Абхазии, развертывание российских военных баз на территории этих новейших государств заложило принципиально новый фундамент в архитектуру безопасности и сотрудничества на постсоветском пространстве.

Новое значение приобрел формат Организации Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ) в контексте запуска большого экономического интеграционного проекта – Евразийского Экономического Союза . В его основе – принцип безопасного и устойчивого развития при равноправном участии, независимо от размеров территорий и экономик.

Новая политика принесла свои плоды. Все пространство бывшего СССР, так или иначе, стало ориентироваться на Россию. Даже Прибалтика в антироссийском угаре своей официальной пропаганды подсматривает в замочную скважину с плохо скрываемым интересом на участие в проектах экономической интеграции.

Представляется, что события на Украине в 2014 году с государственным переворотом и гражданской войной на Юго-Востоке были инспирированы западным оппонентами для торможения процесса новой экономической интеграции на просторах бывшей великой страны. Отчасти им это удалось.

Однако стоит отметить, что второй важной реперной точкой в развитии сюжета стало возвращение Крыма в «родную гавань» – в Россию. Укрепление полуострова, усиление военной и экономической компоненты. Возвращение Крыма стало не только фактором «крымского консенсуса» внутри России, но и принципиально изменило внешнее отношение, утвердило статус России как безусловного лидера не только на постсоветском пространстве, но и как одного из мировых центров силы.

Важно, что сегодня несмотря на разнузданную антироссийскую кампанию в глобальных западных медиа, формула о перспективном выгодном партнерстве, расширении и углублении интеграции на постсоветском пространстве вокруг России ради коллективной безопасности и мирного устойчивого развития – работает. Мы всегда были и будем вместе.

Москва, директор международного института новейших государств Алексей Мартынов

Авторская колонка. Другие новости 04.10.17

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