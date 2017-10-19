Украина нарвалась на очередной конфликт: Венгрия открывает закарпатский «фронт»

Венгерская реакция на принятие Украиной нового закона «Об образовании» для многих, особенно в Киеве, оказалась неожиданной. В то же время она подтвердила, что соседние с «незалежной» страны будут действовать в рамках двусторонних отношений, исходя из своих национальных интересов, а не по логике, сконструированной в Киеве параллельной реальности, в которой Украина является центром мира, который все остальные государства должны оберегать и финансировать.

Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет российский политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Позиция Будапешта в рассматриваемом вопросе выглядит вполне закономерной и не вызывает удивления, особенно если учитывать идеологические и геополитические основы современной венгерской власти.

Не углубляясь в «приданья старины глубокой», следует отметить, что современная венгерская идеология начала формироваться в середине XIX века и базируется на идее сохранения единой и неделимой Венгрии, недопущения федерализации страны или предоставления автономии другим народам, а также обеспечения гегемонии в исторической Венгрии. С конца XIX века территории, контролируемые Венгрией, подвергались мадьяризации и денационализации представителей других народов в рамках логики построения государства-нации на основе доминирующей венгерской национальности.

После Первой мировой войны, образования Венгрии как самостоятельного государства и Трианонского мирного договора значительные части исторической Венгрии оказались в составе других государств. Венгрия лишилась 72% территории и 64% населения. По данному договору страна потеряла и Закарпатскую Украину. Закономерно, что такое трагическое для венгров событие послужило формированию мировоззрения реваншистского характера, а в современной Венгрии 4 июня (день «Трианонского позора») – начиная с 2010 года, благодаря нынешнему премьер-министру Виктору Орбану, отмечается как мемориальный День национального единства.

В 1939 году венгерские войска в рамках раздела Чехословакии вошли в Закарпатскую Украину и присоединили ее к Венгрии, ситуация зафиксировалась благодаря позиции нацистской Германии, согласно Первому Венскому арбитражу.

Следует отметить любопытный факт – руководители запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА), которых современная киевская политическая элита считает своими легитимными предшественниками в 1944 году, уже уступали Карпатскую Украину Венгрии в соответствии с мирным соглашением, о чем сохранился соответствующий приказ №896 по войскам УПА.

Ну а после завершения Великой Отечественной Войны Закарпатская Украина была присоединена к УССР. Однако несмотря на социалистическое устройство послевоенной Венгрии, политическая элита страны всячески поддерживала развитие мировоззрения среди венгерского народа относительно несправедливости границ Венгрии и необходимости их пересмотра, хотя на официальном уровне не позволяла себе подобных заявлений.

Уже после распада социалистического блока и политической трансформации, прошедшей в Венгрии в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ века, Будапешт начал проводить активную политику относительно своих соотечественников, проживающих за рубежом. В связи с этим у Венгрии возникали постоянные проблемы с соседними государствами, в которых проживает порядка 15 млн венгров.

Во взаимоотношениях с Украиной после 1991 года так же возникали недопонимания и разногласия относительно положения венгерского меньшинства, сосредоточенного в Закарпатской области. В 2014 году после государственного переворота на Украине и общей дестабилизации ситуации в стране, в Венгрии многие эксперты и политики обратили свои взоры на Закарпатье, считая, что в случае распада Украины станет возможным реинтегрировать этот регион в Венгрию.

Удачным поводом вернуть вопрос о реинтеграции Закарпатья в состав Венгрии стало принятие Украиной нового закона «Об образовании», резко ограничивающего права национальных меньшинств. После этого венгерские официальные лица перестали стесняться в высказываниях относительно Украины.

В Будапеште возле посольства Украины прошли акции с лозунгами за самоопределение Закарпатья и свободу русинским, польским, болгарским, румынским, армянским национальным общинам, которые проживают на территории нынешней Украины. Венгерские граждане выражают протест против: «варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев». Ну и совсем не удивительным в этой ситуации выглядят надписи на футболках протестующих: «Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределения для всех угнетенных наций, принужденных жить в Украине». Интересно, в Киеве никому не напоминают нынешние лозунги в Будапеште требования народа Донбасса в 2014 году?

Важно отметить, что в ответ на протесты Киева, или как многим показалось оправдания украинской стороны, официальные власти Венгрии сообщили, что подобные акции находятся в правовом поле, по сути являясь реализацией права граждан Венгрии на мирные собрания, во время которых участники свободно выражают свои мысли.

В свою очередь венгерский МИД официально завил, что Венгрия заблокирует любые решения в рамках Европейского союза, которые могут привести к дальнейшей интеграции Украины, а власти страны готовы при необходимости воспользоваться правом вето в общеевропейских структурах.

Видимо, это только начало недопонимания украинских и европейских партнеров. Очевидно, что для множества стран ЕС Украина стала обременительным грузом, который мешает развитию их взаимоотношений с Россией, а нестабильность в самом украинском государстве подталкивает многих политиков из соседних стран достать старые «карты» и вспомнить историю таких городов как Львов, Черновцы и многих других.

Авторская колонка. Другие новости 13.10.17

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