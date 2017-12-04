Хайп и конспирология вокруг ритуального убийства царской семьи / Авторская колонка Евгении Лифантьевой

Интернетом правит стремление к хайпу, к просмотрам, к спорам. Поэтому всплывают порой темы, которые иначе, как бредовыми, не назовешь. Скажем, история о новой экспертизе по поводу «ритуального» убийства царской семьи.

Казалось бы, вопрос этот – узко церковный, спорят меж собой попы из бывшей Русской Православной Церкви За Рубежом (РПЦЗ) и российские традиционалисты. Однако спор, как выясняется, направлен в первую очередь на граждан России, дурно знающих историю и имеющих в голове вместо объективных фактов ворох конспирологических мифов.

Сегодня многим сложно представить, что в 1918 году в России не существовало никакой «единственной, руководящей и направляющей» партии. Был разгул многопартийности похлеще, чем нынче на Украине. В центральном правительстве и в столичных Советах доминировали большевики, на местах на первых ролях зачастую были левые эсэры (а кое-где и правые, но не суть). У большевиков и эсэров было одинаковое отношение к земельному вопросу, но разное – к вопросу о войне с Германией.

Более прагматичные большевики считали, что и России, и Германии нужен мир, и стремились закончить войну как можно быстрее. Тем более в Германии тоже складывалась революционная ситуация. В то время марксисты искренне считали, что социалистическая революции должна произойти в первую очередь в наиболее развитых империалистических странах и лишь затем – на «окраинах цивилизованного мира» вроде России, где большая часть противоречий и конфликтов досталась в наследство от феодализма.

Для переговоров с германским правительством у большевиков было два весьма весомых аргумента: критическое положение самой Германии, которая тоже уже надорвалась в войне, и… царская семья. Отрекшийся от престола Николай II и его родственники расценивались российскими властями как неплохой товар для обмена на мир. Надавить на родственные чувства, поговорить о гуманизме, предложить Вильгельму, еще сидевшему на троне, выкупить родичей… торговля заложниками – давно известная и до сих пор существующая практика. К тому же передача царской семьи германскому правительству была выгодна России. Она давала великолепный аргумент социал-демократам уже в самой Германии. Дескать, «мы тут четыре года кровь проливаем, вшей в окопах кормим, а наши правители целуются с теми, против кого мы воевали». Николай II в Берлине лишал русских монархистов, которые неизбежно потянутся вслед за ним, ореола патриотов. Николай II в Берлине убирал из игры вокруг него Британию и остальную Антанту, с которой нереально было договориться без возвращения царских долгов, «коллекторская операция» Антанты все равно состоялась бы…

Повторяю: большевики были прагматиками и по циничности подхода к международным делам не уступали нынешней российской власти.

А вот левые эсэры, выражавшие интересы и настроения мелкого собственника, не питали никаких надежд в отношении немецкого пролетариата. Наоборот, Германия как символ промышленного прогресса ощущалась ими как объективная угроза для традиционного крестьянского уклада. К тому же эсеры надеялись, что продолжение войны с Германией и обещание вернуть царские долги избавят от риска интервенции со стороны Антанты. Поэтому они сделали все для срыва переговоров. Тут и убийство германского посла Мирбаха, и расстрел царской семьи. Тактическим же аргументом эсэров было то, что летом 1918 года возник реальный риск захвата Екатеринбурга Колчаком. То есть позиция эсеров была тоже прагматичной, только с более узким горизонтом планирования и основанной на других предпосылках.

В итоге, что вышло, то и вышло. Россия получила войну с Германией на западном фронте и Антанту во всех портах. Но это – уже совсем другая история. Важнее то, что в 1918 году власти в России как в центре, так и на местах, относились к бывшему царю и его семье как к некому товару, как чуть ли ни как к неодушевленному предмету, без всякой мистики. А это весьма обидно для нынешних «царебожников». Потому-то и всплывает регулярно версия о «ритуальном убийстве». Дескать, ну не может такого быть, чтобы батюшку-царя (магия царской крови, магия самодержавия, тысячелетние клятвы, святость и божественное помазание…) просто так «сбросили с игрового поля» за ненадобностью!

Есть и еще одна причина, которая заставляет церковников вновь и вновь поднимать тему убийства царской семьи.

Николай II был канонизирован РПЦЗ на 20 лет раньше, чем это было подтверждено РПЦ. Вообще история РПЦЗ, прекрасно чувствовавшей себя, в том числе, и в фашистской Германии, довольно показательна с точки зрения того, как расходится представление о мире у основного населения страны и эмигрантов. Православие отрицает любую магию и мистику, предпочитая оперировать этическими понятиями. Однако «зарубежники», в отличие от священников РПЦ, всегда были весьма склонны к мистике и всевозможной конспирологии. Не зря добрая половина решений руководства РПЦЗ посвящена осуждению занятий всевозможной магией и оккультизмов. У них эта тема «чесалась». В 90-е годы у нас активно распространялись газеты «зарубежников» – фантастики там было погуще, чем в ином фэнтези-романе.

Это объяснимо. Ведь основная масса прихожан РПЦЗ – потомки эмигрантов, которые так до конца не поверили в то, что революция в России свершилась в соответствии с законами развития общества, а не по воле неких «рептилоидов». Как сегодня на Украине не верят в то, что ВСУ терпит поражения от вчерашних шахтеров, выдумывая «бурятскую бронетанковую кавалерию», так и белоэмигранты не могли поверить, что их победили вчерашние работяги и деревенские мужики. Дескать, не может такого быть! Наверняка постарались какие-нибудь масоны, евреи, рептилоиды или еще кто, входящий в «мировое правительство»!

На эту почву весьма органично легли рассказы одного из бывших колчаковских следователей. Когда Колчак захватил Екатеринбург, он распорядился расследовать обстоятельства убийства царя и членов его семьи и найти их тела. Следователь Николай Соколов нашел только обрывки сожженной одежды, а по поводу тел пришел к заключению, что они были полностью уничтожены. То, что не удалось обнаружить даже зубов, которые практически не горят, объяснил тем, что головы могли заспиртовать и отправить в Москву «для отчета». В общем, отмазался. И отмазывался потом всю жизнь.

Потом, уже в эмиграции, он написал книгу, в которой появились и «каббалистические знаки», и надписи на немецком на стенах, и куча другой мистики. Бумага все стерпит, а о пользе хайпа и фейков многие догадывались и раньше, только не знали, что это так называется.

Однако после падения СССР началось сближение РПЦ и РПЦЗ. С 2007 года в соответствии с «Актом о каноническом общении» Первоиерарх РПЦЗ, избираемый её Архиерейским Собором, подлежит утверждению Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом Московского Патриархата. Началось взаимное влияние Церквей, которое выразилось, в том числе, и в канонизации Николая II всей РПЦ, и в мистическом отношении к коммунистическим идеям.

И вот на этой волне церковники снова и снова пытаются вернуться к теме «ритуального убийства» царской семьи. По мнению многих священников, в современной России «венценосных мучеников» недостаточно почитают. Всевозможных святых в православии – пруд пруди, большинство верующих не помнит и малой части. Для какой-нибудь бабульки из села что какая-нибудь Ирина Македонская, что князья Борис с Глебом, что Николай с детьми – давняя и не относящаяся к реальности история. Жалко, конечно, тоже люди были, но что нам-то с того? Ни о каком «богоравенстве» членов царской семьи в массовом сознании и речи нет. Для «царебожников», чья вера основана исключительно на ненависти к реальной истории России в 20 веке, это обидно.

Отсюда – постоянные попытки поднять тему «ритуала» в информационную повестку. Занимающиеся этим делом следователи СК, похоже, уже чувствуют себя персонажами «Секретных материалов». Невоцерквленный народ начинает откровенно ржать. По Интернету разлетаются мемасики по поводу «рептиолоидов с красными звездами». Писатели-фантасты ощущают себя идиотами: они-то все эти версии «ритуального убийства» давно знали, но стеснялись использовать в своих романах – из-за их чрезмерной бредовости, а тут, оказывается, безумие реальности кроет любую фантастику, как бык овцу!

И возникает уже другая, тоже конспирологическая, мыслишка: а нет ли в этой истерии «царебожия» попыток атаковать те «скрепы», на которых держится Россия с точки зрения Запада? Самые кровавые конфликты последних десятилетий имеют под собой религиозную подоплеку. С точки зрения Запада, Россию цементирует, в том числе, и православие. Если поставить в сознании большинства знак равенства между православием и бредом, если расколоть само православие внутри России, то это может, и ослабит общество? Правда, не учитывается то, что для большинства населения нет знака равенства между верой и Церковью, люди способны верить в Бога, даже ненавидя жирных попов, прислуживающих власти.

Как, собственно, всегда было. Помните: «Пошел поп по базару поискать кой-какого товару…» Написано не 100, а 200 лет назад. И известно с детства. Но, похоже, «специалисты по России» на Западе Пушкина не читали…

Евгения Лифантьева

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