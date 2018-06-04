Иран ожидает войну

Эскалация ирано-израильского конфликта, скорее всего, неизбежна. На сегодняшний момент можно выделить, как минимум, три ключевых аспекта стремительного развития конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

Прежде всего, предпринятая в ночь с 13 на 14 апреля 2018 года атака в отношении иранских военных баз в Сирии не нашла восторга в кабинете министров Израиля. Официальный Тель-Авив ожидал полномасштабной военной кампании, в результате которой Иран принял бы решение оперативно покинуть пределы сирийского государства, но, вместе с тем, ракетный обстрел иранских позиций со стороны международной коалиции оказался сугубо символичным. Вашингтон при поддержке Франции и Великобритании не смог нанести сокрушительного удара по иранским позициям, что позволило режиму аятолл без ощутимых потерь весьма быстро восстановить свои силы в Сирии.

Кроме того, разрыв администрацией Белого дома ядерного соглашения с Тегераном привел к тому, что так называемое «Трио М» (Макрон, Меркель, Мэй) встали в оппозицию к Дональду Трампу, настаивая на сохранении ядерной сделки.

Складывание подобной оппозиционной группы «Трио М» явно не входило в планы Беньямина Нетаньяху, который мог лишиться значительной военной поддержки международной коалиции в сирийском театре военных действий. Одна надежда на непоследовательность политику Дональда Трампа вряд ли способна внушить оптимизм израильскому руководству, так как Вашингтон может в любой момент предать интересы Тель-Авива, руководствуясь конъюнктурными соображениями, отдавая предпочтения, например, заигрыванию с Турцией, что опять-таки не может отвечать стратегическим целям Израиля. Беньямин Нетаньяху это прекрасно понимает, в силу чего ему крайне важно иметь в качестве союзников, помимо США, Германию, Францию и Великобританию.

Следует также отметить, что военные успехи режима Башара Асада создают существенные преграды для израильского присутствия в Сирии. К тому же отлично укомплектованная группировка иранских сил у ливано-израильской границы не оставляют Тель-Авиву шанс вести наступательную кампанию без участия международной коалиции. Иначе говоря, вероятная эскалация ирано-израильского конфликта будет включать в себя необходимость создания международных союзов, где США, Германия, Великобритания, Франция и Россия будут играть решающие роли.

В настоящих условиях Израиль испытывает чувство собственной значимости. Вашингтон в лице Дональда Трампа дал ясно понять всему международному сообществу, что если Иран продолжит развитие ядерной программы, то будет большая война. В свою очередь, США объявили Иерусалим столицей Израиля. При таких условиях Тель-Авив может «поднять нос» и быть абсолютно уверенным в том, что наступила эра еврейского торжества во всем мире. Однако формирование такой уверенности было нужно Дональду Трампу только для того, чтобы спровоцировать Израиль на начало военной экспансии в Сирии. И это не является свидетельством американской любви к евреям. По сути, сейчас Вашингтон просто использует Тель-Авив до тех пор, пока ему это нужно. Но если «сирийский концерт» будет развиваться не так, как планирует Вашингтон, первыми пострадает именно Израиль.

В настоящее время Тегеран очень хорошо изучил посредством организованных реакций технические и военные возможности Тель-Авива. Так, иранские вооруженные силы выяснили, как функционируют различные виды израильского оружия, какие бункеры на территории Израиля являются действующими. Данные знания необходимы Ирану для быстрой мобилизации группировок сил и использования того вида вооружения, которое может нанести максимальный урон противнику. Однако пока конфронтация ограничивается взаимными «договорными» обстрелами. Но все может измениться очень быстро: Иран ожидает войну, тогда как Израиль к ней активно готовится.

Москва, Денис Коркодинов

Москва. Другие новости 30.05.18

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