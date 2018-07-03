Что ожидать от встречи Трампа с Путиным?

Президент США Дональд Трамп, равно как и глава российского государства Владимир Путин, рассчитывают, что их совместная встреча в Хельсинки 16 июня способна, если не нивелировать последствия российско-американской конфронтации, то, по крайней мере, определить достаточно четкие правила совместной игры на международной арене, однако не факт, что это получится. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

Лидеры двух стран, скорее всего, испытывают серьезное беспокойство, вызванное непоследовательностью в определении вектора совместных действий на Ближнем Востоке. В силу этого они нуждаются в выработке строгого алгоритма вероятных реакций на любые события мировой политики. Это позволит им в некоторой степени просчитывать потенциальные шаги друг друга, что, скорее всего, и является насущной внешнеполитической потребностью как Москвы, как и Вашингтона.

Вашингтон постепенно занимает позицию аутсайдера, так как он потратил достаточно много финансовых, кадровых и технических ресурсов на реализацию сирийского проекта, но не достиг ни одного сколько-нибудь значимого результата. Поэтому Россия, вероятно, будет продолжать и дальше давить на Вашингтон, манипулируя сирийской тематикой, одновременно проталкивая интересы Ирана и Турции в Сирии с тем, чтобы иметь существенный перевес в силе на Ближнем Востоке.

Наибольшую обеспокоенность администрации Дональда Трампа вызывает имеющиеся недопонимания с Владимиром Путиным. Он стремится решить эту проблему, так как любые разногласия относительно последующих политических целей и действий существенно увеличивают риск системных ошибок, которые могут привести к возникновению военно-дипломатических инцидентов.

Кроме того, во время встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп мог бы ярко продемонстрировать американскому электорату свое непримиримое отношение к Москве. Это необходимо администрации Белого дома, прежде всего, для того, чтобы избежать развития темы о вмешательстве Кремля в американские выборы и лоббирования Дональдом Трампом интересов Москвы.

Эксперты единодушны во мнении о том, что президент США, вероятно, настроен на укрепление персональных отношений с Владимиром Путиным, тогда как большинство его сторонников по-прежнему настаивают на продолжении «холодной войны» с Россией. В свою очередь, подобные политические брожения в Белом доме могут поколебать рейтинг Дональда Трампа, делая его персоной весьма неоднозначной в политическом смысле, и создающей основу для проявления недоверия к нему со стороны рядовых американцев.

В силу этого Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным, скорее всего, не станет принимать стратегических решений. По сути, это будет встреча «с нулевой суммой», имеющая исключительно символическое, нежели политическое значение: стороны встретятся, пожмут друг другу руки, совместно попозируют перед представителями ведущих масс-медиа и разойдутся. Ожидать прорывного характера российско-американской встречи ошибочно.

Между тем, и Владимир Путин не настроен делать из встречи с Дональдом Трампом «сенсацию». Для обоих лидеров стран – это не более чем PR-ход, работающий исключительно на демонстрацию символической способности к переговорам.

Место организации российско-американского саммита лишь подчеркивает символизм. В 1975 году в Хельсинки состоялась встреча между президентом США Джеральдом Фордом и Леонидом Брежневым. Стороны пытались договориться о сдерживании ядерной угрозы. В этой связи не исключено, что и во время предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа речь будет вестись также и о ядерном потенциале двух стран.

Дата встречи также внушает оптимизм, по крайней мере, для российского лидера. Практически сразу после завершения работы саммита НАТО он мог бы продемонстрировать миру то, что Дональд Трамп вынужден «сглаживать острые углы» политики западных стран перед Москвой, находясь в особо уязвимом перед ней положении. В свою очередь, такой расклад крайне негативен для президента США.

В свете инициированной встречи в Хельсинки участники НАТО, вероятно, проявляют особую нервозность, сталкиваясь с экзистенциальной дилеммой. По мнению многих политиков, США, являясь стороной Североатлантического альянса, консолидируясь с Москвой, пусть даже и формально, приобретают диссипции непоследовательного государства. И когда Владимир Путин пытается использовать этот процесс в своих интересах, то это, с точки зрения западных партнёров, представляет повод для серьезных опасений, поскольку ставится под сомнение последующая жизнеспособность всего блока НАТО.

Администрация Белого дома по-прежнему пытается обвинить ряд членов альянса в том, что они недостаточно охотно несут бремя военных расходов. И, в первую очередь, подобные обвинения адресуются странам Балтии и Польше. Однако подобная «игра угрозами» может привести к тому, что военные контингенты Канады в Латвии, Великобритании в Эстонии, Германии в Литве и США в Польше, вероятно, будут ограничены, поскольку на их содержание в странах «пребывания» попросту не хватает денег.

На этом фоне вероятное усиление влияния России в данном регионе не может являться фантастическим. И это во многом предопределяется тем, что Владимир Путин будет делать впоследствии, а также тем, какую риторику предпочтет Дональд Трамп после встречи в Хельсинки.

Москва отдает себе отчёт с том, что если ей удастся нейтрализовать американское присутствие в Прибалтике, НАТО будет вынуждено столкнуться с массой проблем, связанных с необходимостью возвращения в данный регион для «сдерживания России». Однако участники Североатлантического блока стали более политически осторожны, чтобы быть ключевыми авторами международной политики. Между тем, Вашингтон, который бы мог взять на себя функции разрешения кризисных проявлений, слишком занят своими узкоспециализированными играми на Ближнем Востоке, чтобы уделять большое внимание прибалтийским государствам и НАТО, в целом.

Москва, Денис Коркодинов

Москва. Другие новости 03.07.18

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