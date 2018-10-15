Большая политика: Турция не рискнет портить отношения с Эр-Риядом

Активизация информационной кампании, связанной с убийством саудовского журналиста Джемаля Хашогги, создаёт для турецкого президента Реджепа Эрдогана большие риски: однако Анкара вряд ли будет доводить расследование преступления до логического конца. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» политтехнолог, специалист по политическому PR и массовым коммуникациям на территории Ближнего Востока и Южного Кавказа Денис Коркодинов.

Анкара, несмотря на демонстрируемое фрондерство по отношению к Вашингтону и Эр-Рияду, не готова в очередной раз развивать дипломатический кризис на Ближнем Востоке, прежде всего, исходя из экономических соображений. Турецко-американские взаимоотношения и без того переживают не самые лучшие времена, а сотрудничество с Москвой до сих пор не приобрело четких институциональных очертаний.

Вместе с тем, оппозиция Анкары к Эр-Рияду, особенно после того, как Реджеп Эрдоган открыто встал на сторону Катара, выступая против его изоляции на международной арене, создаёт предпосылки для ещё большего размежевания интересов Турции и Саудовской Аравии.

Реджеп Эрдоган уже столкнулся за значительными рисками, которые возникли ещё до убийства саудовского журналиста. Анкара оказалась в эпицентре экономического кризиса, и при этом располагает крайне ограниченным полем для политических маневров, чтобы иметь возможность беспрепятственно рассчитывать на чье-либо содействие. В этих условиях Анкаре крайне невыгодно доводить до развода отношения с Саудовской Аравией. Ведь если даже саудиты в результате международного давления, вызванного убийством журналиста, решат обвалить мировую экономику или вызвать кратковременные резкие скачки цен на основные энергетические источники, то в первую очередь это негативно скажется на странах с ослабленной экономикой, в разряд которых можно отнести Турцию и Россию. Это создаст большие проблемы для реализации не только внешней, но и внутренней политики российско-турецкого альянса, когда страны могут оказаться в состоянии полной неспособности обеспечивать социальное спокойствие в своих пределах.

Анкара считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман не может быть договороспособным участником международной игры, так как, по мнению турков, он является «пешкой» Вашингтона. Однако Эрдоган всегда старался не допускать резкого обострения отношений с Эр-Риядом. В частности, в период Катарского кризиса Анкара не отваживались выступать с прямой критикой представителей саудовской монархии. Даже когда турки направили в Доху военный контингент Эрдоган поспешил заверил международное сообщество, что турецкие войска не представляют угрозы для стран Персидского залива. Кроме того, Анкара не проявила особого недовольства, когда саудиты начали открыто заигрывать с курдами в Сирии. Не были слышны турецкие обвинения и тогда, когда Эр-Рияд начал военной кампанию в Йемене.

Нежелание Турции обострять отношения с Саудовской Аравией обусловлено экономическими причинами. Эрдоган по-прежнему нуждается в иностранных инвестициях, и Эр-Рияд в качестве «мирового кошелька» может эти инвестиции предоставить. Помимо прочего, саудиты до сих пор являются главными покупателями турецкой недвижимости, что в условиях экономического кризиса представляет собой важнейший мотив для того, чтобы не доводить отношения между странами до развода.

Между тем, история убийства Джемаля Хашогги создаёт риск привести страны до состояния, близкого к разводу. Эрдоган вынужден следовать в русле турецких спецслужб, изобличающих вину Саудовской Аравии в совершении преступления. Так, советник турецкого лидера Ясин Актай 6 октября 2018 года официально заявил, что убийство саудовского журналиста является прямым посягательством на интересы Турции. Однако Анкара не может принять какие-либо серьезные меры против саудитов из опасения потери значительной доли иностранных инвестиций. Это, в свою очередь, создаёт напряжённость в отношениях между Эрдоганом и представителями силовых ведомств, которые испытывать значительное административное давление: с одной стороны, они по долгу своей службы должны раскрыть совершенное преступление, а с другой – не могут это сделать, так как турецкое руководство велит не проявлять «особой прыти».

Анкара продолжает настаивать на том, что у нее есть неопровержимые доказательства причастности Саудовской Аравии к убийству Хашогги. Тем не менее, если эти доказательства лягут в основу официального обвинения, то Турция будет вынужденной сделать следующий шаг: объявить всех саудовских дипломатов, пребывающим на ее территории, персонами нон-грата, выразить ноту протеста Эр-Рияду и ограничить дипломатические отношения между странами. Между тем, Эрдоган вряд ли пойдет на такой шаг, в связи с чем история убийства Хашогги в ближайшей перспективе забудется.

Москва, Денис Коркодинов

Москва. Другие новости 09.10.18

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