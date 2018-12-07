Нон-фикшн. Невыдуманное святотатство

В известной телепередаче «Давай поженимся» три тридцатилетние невесты не смогли продолжить строчку «Я помню чудное мгновенье». О современных «культурных» особенностях пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» журналист, общественный деятель Лариса Михайлова.

В то же программе успешный 34-летний жених, когда Лариса Гузеева сравнила его с Александром Вертинским, ответил «Я не знаю, кто это». Вот они – плоды перевода культуры в сферу услуг. Консьюмеры, носители вельюсов потребления. (Извините, перешла на их новояз).

Но мы-то, дети великой русской матери-культуры, живы! Мы не можем без русского слова. Мы без него вымрем. Где его чистые родники?

Один из них – выставка интеллектуальной литературы Нон-фикшн. Скорее туда!

Последняя неделя ноября – начало декабря. ЦДХ. Свинцовое небо, декабрьский холод. Иду, наклонившись вперед, преодолевая ветер. Каждый год приходится мёрзнуть, пока доберёшься – такое испытание. Хочется скорее согреться в храме книг, знаний, интеллекта. Он выше политики, денег, славы. Здесь все равны. Тут Константин Эрнст, Хакамада, Проханов, Стас Намин, Ирина Прохорова. Брилёва, правда, что-то не видно. Жаль.

Зато здесь евразийцы – Натэлла Сперанская, Александр Дугин. Писатели, редакторы, общественные деятели, философы, политологи собрались у алтаря отечественной словесности и культуры. У них светятся глаза. Они испытывают эйфорию от интеллектуального кислородного коктейля.

Осматриваюсь.

Минуточку. Где же сам алтарь? Где артефакты?

Жрецы – издатели, критики – здесь. И книги на месте. Паства тоже. Места для проповедей – конференц-залы – обустроены и подготовлены.

Но что вместо алтаря?

Вместо него стенды-магазины, таблички: «Всё по 500 рублей», «Все по 400 рублей».

На алтаре идет торговля.

Я знаю, что издание книг – бизнес. Он живёт-выживает по законам рынка. Писатель в нем становится снабженцем. Текст – продуктом. Обложка – упаковкой. Читатель – потребителем. Перед директорами издательств стоят четкие финансовые цели – объемы продаж, обороты, прибыль. И они, эффективные и талантливые, их достигают. Об этом пишет в фейсбуке директор одного крупнейшего издательства: «Лучше придти в субботу, а то в воскресенье лучшие книги закончатся, довоз в воскресенье с утра мало кто делает. Мы представлены тремя стендами, много эксклюзивных новинок прямо к ярмарке, команда молодцы. В каждом направлении наши книги попали в топ 100 рекомендованных. Особенно рекомендую решить пазл и найти зону «Гастрономия» – много прекрасных кулинарных книг, будете сильно впечатлены».

Итак, в воскресенье «довоза» не планируется. Просвирки в наличии.

Я не против, я – за бизнес-фокус.

Но, господа топ-менеджеры! Если у вас бизнес, связанный со святым, так и вы потрудитесь подняться до него.

У вас есть налаженные каналы продаж. Зачем продавать здесь? Торгуйте, рекламируйте, заманивайте скидками и бонусами, но за пределами храма.

А здесь, на Нон-фикшн, возвысьтесь. Уберите лавки. Поставьте часовни книгам. Да, не ста рекомендованным. 3 стенда – 3 книги. Создайте пространства-исповедальни. Верните редакторам жезлы жрецов. Они ведь продолжают служить Литературе, только перед вами притворяясь менеджерами.

И тогда страдающие от острой культурной недостаточности люди будут переходить от образа к образу. И их вера в книгу укрепится. И доверие к вашей продукции вырастет, и лояльность, и продажи.

Но нет. Идут сотни людей по выставке, блуждают их глаза, и не видя алтаря, затягиваются они в транс потребления. Всё по 500 рублей. Всё по 400. Всё по 300. Всё. Ноль.

«Я помню чудное…»

Москва, Лариса Михайлова

Москва. Другие новости 01.12.18

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