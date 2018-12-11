Стокгольмский синдром Солженицына

Отмечать столетие «гения» Александра Солженицына на российском государственном уровне – это не просто не смешно. Это дико. Что на самом деле отмечается с залихватским размахом на государственные деньги? День рождения великого писателя? Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает крымский писатель, политолог Сергей Юхин.

Увольте, гениальность Солженицына и его вклад в русскую литературу не общепризнанный факт. Мало того, многие филологи, литераторы, литературоведы и историки считают литературное наследие (за исключением нескольких произведений) Александра Исаевича откровенным хламом. Особенно – «Архипелаг ГУЛАГ», за который ему так торопились дать «нобелевку», что дали до фактического издания книги. Но это не страшно, и на нобелевский комитет бывает проруха. В конце концов, нобелевская премия Солженицыну ничуть не страшнее премии мира Обаме.

Так может быть в России отмечается 100-летие великого философа и духовного наставника всея Русского мира, как его пытаются представить либеральные блогеры и, теперь ещё – весь официоз во главе с госкультуркой и госисторией?

А что, собственно, оставил нам после себя Александр Солженицын? Какие такие философские перлы и алмазы?

Ничего, устремленного в века и, тем более, ничего, направленного на возвеличивание России, её духовное укрепление вы не найдете в трудах САИ. Ну может быть разве что призывы покаяться и развалить страну на национальные республики. Если это наследие, то непонятно почему это наследие воспевается на государственном уровне. Ведь развал Советского Союза (напомню, Россия – правопреемница СССР) – это, по словам Путина, величайшая катастрофа.

Эта катастрофа – дело рук наших открытых и тайных врагов, список которых мало изменился, лишь пополнился. И символами этого развала стали условные джинсы, жвачка, многосортовость колбасы и лжецы, которых коллективный Запад возвел в ранг моральных авторитетов. Проще говоря, Россия празднует величайшую катастрофу, смерть своего предка – СССР – и воспевает одного из его убийц. Это такой же абсурд, как украинцам отмечать годовщину так называемого евромайдана, который развалил страну, принес людям горе и гражданскую войну.

Больше всего это мне напоминает «стокгольмский синдром» – психологическое состояние жертвы насилия, теракта, при котором жертва испытывает парадоксальную, непонятную симпатию к своему насильнику. Так мы скоро начнём праздновать юбилеи Хана Батыя, Наполеона Бонопарта, руководителей III Рейха и прочих «великих деятелей» и «мыслителей».

Вы скажете – это слишком? Ведь Солженицын не воевал против русского народа. Воевал. Не с оружием в руках, а на идеологическом фронте. Он был одним из бойцов той самой гибридной войны против России – войны не менее кровавой и беспощадной, чем в окопах. Эта война не окончена. Наоборот – она вышла на новый виток и если мы хотим выстоять и победить, нам надо избавиться от «стокгольмского синдрома Солженицына».

Ведь мы не жертвы. И не хотим быть жертвами. Мы потомки победителей!

Севастополь, Сергей Юхин

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