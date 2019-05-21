Король Ночи как глобальный эколог: на смерть «Игры Престолов»

Сериал «Игра престолов» («ИП»), героев которого регулярно сравнивают с реальными политиками, раскрыл особенности современного общества и стал своего рода культурным феноменом. Такое мнение высказал известный политолог Илья Гращенков. По его оценке, секрет популярности «ИП» объясняется несколькими причинами, в том числе маркетинговыми.

Эксперт обратил внимание, что автор книги «Песнь льда и пламени» (основа сюжета для «ИП») Джордж Мартин является постмодернистом, который избавился от привязки к историческому роману – пишет про Вестерос, но самом деле, как бы про Британию – и лихо замешал реальность и сказку. При этом писатель использовал «маркетинговые хитрости», которые позволили этой книжно-сериальной истории завоевать широкую популярность.

«Во-первых, как в книге, так и в фильме весомое значение для развития сюжета получили низменные стороны жизни героев. Во-вторых, хотя наверное даже во-первых, это постоянная мясорубка и 90% обновление геройского пантеона от серии к серии. Таких лихих сюжетных передряг в классическом фэнтази никогда не было. Случалось, конечно, что герой в конце погибает, но что б с такой регулярностью! Тут Мартин безусловно выступил инноватором. В-третьих, нет четкой дихотомии добра и зла, мир сер и приближен к миру реальному. И вот тут то и кроется самое интересное с точки зрения общественного восприятия», – пишет Гращенков в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Как отметил политолог, «Игру престолов» не случайно быстро спроецировали на политическую ситуацию в современном мире – это вообще стало традицией последних лет.

«Например, «Карточный домик», в свое время, стал чуть ли не источником идей и картинкой для подражания чиновников и политиков всех мастей, не имеющих перед глазами другой «реальной политики». Фрэнк Андервуд – надолго стал иконой политического стиля, как в США, так и в России. Сегодня можно найти схожие черты в политике Дональда Трампа и Дейнерис Торгариен (ДТ и ДТ!), в этой же системе координат ситуация Серсеи Ланистер удивительным образом окажется похожей на ситуацию Владимира Путина, ну и далее по тексту. На этой репродуктивной стадии старик Лотман приветливо нам машет рукой, ибо Другой в кои то веки оказался не врагом нам, но партнером и поставщиком образов и идей», – обратил внимание Гращенков.

«Вот где мягкая сила новой политики XXI века. Мировая война – это атавизм уместный для запрещенных в России террористических организаций, все еще согласных рубиться в реальности, – пишет эксперт. – Главная борьба идет за идею, за формирование личности, где убеждения и маркирование границ свой/чужой давно формируются с помощью медиа. Причем, в отличие от старой системы, где убеждения вдалбливались сразу и навсегда (от Библии до Советской идеологии) современный подход более пластичен, так как имеет «открытый код» позволяющий вариативно донастраивать те или иные значения. В этой связи информацию о том, что «Игру Престолов» не смотрели и не собираются смотреть 86% россиян – можно трактовать как очередную великую победу, торпеда прошла мимо».

«Я, конечно же, утрирую», – отметил Гращенков, но при этом добавил, что в целом сериалы и воссозданный в них мир – действительно начинают играть важную роль в жизни общества. «От Толкиена, разделившего мир на свет и тьму до Гарри Поттера, ставшего точкой преломления света и тьмы и показавшим, что добро и зло не есть абсолютные величины. И в конечном итоге Мартина с его природой абстрагированного добра и зла, где с определённой point of view даже Король Ночи – всего лишь глобальный эколог и борец за природу Вестеросса. Когда-то данную функцию выполняла Библия, но сегодня ее чтение и трактовка чересчур сложна для простых людей – нет ни времени, ни возможности для усвоения текста, да еще с сопутствующим анализом источников. Так что завершившаяся эпопея «ИП» – мощный культурный феномен, который должен получить продолжение в будущем», – заключил Гращенков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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