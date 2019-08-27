Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение к формату G8 с участием России. Что именно решили лидеры мировых держав, осталось большой тайной, но стоит ли Москве втягиваться в эту игру на фоне серьезных внутренних проблем. Об этом в авторской колонке для РИА «Новый День» рассуждает известный политик, директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

СМИ сообщают, что сильно разошлись мнения по поводу нашего участия у Старого и Нового света. Однако детали нам уже не и интересны. Похоже, формат «великодержавного междусобойчика» себя изживает, как это было с той же Лигой наций или другими подобными структурами. Поэтому главный вопрос – а нужно ли нам это?

Все в этом мире не случайно. Не случайно участники G7 и вспомнили о России спустя пять лет демонстративного политического игнорирования. Не случайно, «посол доброй воли» Эммануэль Макрон закинул удочку на сближение во время визита Владимира Путина во Францию. Не случайно, на возвращении настаивает Дональд Трамп, тасующий в G7 колоду. Так что же стоит за таким «щедрым» предложением?

Сегодня геополитический мир трясет. И намек на возврат к формату восьмерки – это не что иное, как попытка заручиться поддержкой России, которая всегда готова ввязываться в чужие войнушки, водрузив на себя роль великого миротворца. И в противостоянии США с Китаем наша поддержка для американского лидера была бы крайне выгодна.

Но у нас и без того сфера интересов слишком широка, не находите? Наше присутствие заметно на всех континентах – пытаясь возвратить былое величие, мы легко находим себя в конфликтах стран третьего мира, забывая о собственных серьезных внутриполитических, социальных и экономических проблемах. Вы все еще думаете, что формат большой восьмерки как никогда актуален?

Моя позиция по G7-G8 вполне понятна и проста. Разумеется, мы должны быть в главном формате лидеров международного влияния. Без нас большая семерка не очень-то и легитимна. Но это должно произойти явно не сегодня, когда мы слишком далеки друг от друга и поэтому не вместе. И кто кому меньше подходит, уже не имеет значения.

Нам не стоит подстраиваться под G7 и ждать приглашения на приставной стул в зрительном зале геополитического театра. Но стоит всегда помнить, что нарушая правила игры, диктуемые сильными странами по «праву сильного», стоит опираться на свой народ, а не только на Китай, КНДР, Венесуэлу, Иран и Сирию. А вот поддерживают ли сегодня россияне власть? Очевидно, что не очень-то. В регионах нарастает протест, и скоро он станет настолько заметен, что игнорировать его уже не удастся.

Москва, Никита Исаев

Москва. Другие новости 22.08.19

Антон Шипулин. Кандидат, который не мог выдвигаться от «Единой России». Авторская колонка журналиста Алексея Остапова. / Что там бает буревестник: зачем Россия пугает Европу. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Опасные тенденции: есть ли у нас военная тайна?. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»