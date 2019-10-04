Азербайджанская перспектива: что хотел Алиев от Путина?

Одним из наиболее заметных событий на прошедшем «Валдае» стали выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева и его встреча с главой российского государства Владимиром Путиным. О результатах переговоров и перспективах отношений Москвы и Баку на фоне крупных энергетических проектов в авторской колонке для РИА «Новый День» пишет политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов.

Учитывая азербайджано-армянские отношения, Алиев приехал в Сочи в качестве «отстающего» от своего армянского коллеги Пашиняна в неформальном соревновании за право называться стратегическим партнером России в Закавказье. Уж слишком тепло пообщался накануне Путин с Пашиняном в Ереване, невзирая ни на достаточно напряженные переговоры по транзиту российского газа в Армению несколькими месяцами ранее, ни на личную поддержку Путиным Кочаряна в его конфликте с Пашиняном.

Статус «отстающего» Алиев на «Валдае» постарался ликвидировать быстро. Отсюда и заявления о стратегическом партнёрстве с Россией, и подчеркивание факта, что последняя встреча между российским и азербайджанским президентами была четыре месяца назад, что, по мнению Алиева, долгий срок (хотя с точки зрения международных отношений, срок небольшой даже для стратегических партнеров). И даже громкое заявление о «факторе Путина» как элементе развития России, позволившее Алиеву показать, что он чувствует российскую повестку гораздо тоньше, чем даже многие представители российских элит. По сути официальная встреча Путина и Алиева ничего больше и не показала, кроме демонстрации глав двух государств теплых отношений друг к другу и заверения мирового сообщества в желании ещё больше развивать российско-азербайджанские отношения.

Мало что прояснила и попавшая в прессу информация о других вопросах, обсуждавшихся на встрече Путина и Алиева. Азербайджан интересуется российским оружием, но эта цель не является для Алиева приоритетной и явно не стоит таких комплиментов в адрес Путина. Россия и так готова продать Азербайджану оружие, понимая, что Алиев не станет применять его в Карабахе, а вероятность втягивания в вооруженный конфликт за создание Курдистана на территории Нахичевани или какого-либо другого вооруженного конфликта, где Азербайджану могло бы потребоваться российское оружие, выглядит маловероятной. Аналогичное можно сказать и про строительство российской АЭС в Азербайджане. Этот проект больше интересен самой России, чем Азербайджану.

Но Алиев демонстративно показывал не просто желание развивать российско-азербайджанские отношения, но и личные симпатии к Путину. Что говорит о том, что мудрый кавказский лидер, сумевший не только вслед за своим отцом продолжить развитие экономики Азербайджана, но и существенно поменять имидж государства, укрепив его позиции и грамотно выстраивающего международные отношения, несомненно преследует какую-то цель.

И цель может быть только одна. Алиев через несколько лет так же как Путин, Назарбаев и Лукашенко, окажется перед необходимостью решать вопрос «транзита власти». На фоне этого заметно, как увеличилось давление на Алиева со стороны США, что не может нравиться азербайджанскому лидеру, которому в самом начале своей политической карьеры пришлось столкнуться с необходимостью недопущения «оранжевой революции» в Азербайджане. И это вынуждает Алиева не только укреплять свои и без того прекрасные отношения с соседними Россией и Турцией, но и задумываться о развитии отношений с Ираном и необходимости дать новый толчок азербайджанской экономике.

Необходимо признать, что азербайджанская экономика хоть и развивается, но темпы развития уже не соответствуют тем, которые были после «сделки века», позволившей Азербайджану обеспечить себе благополучие и процветание. Подобным толчком для экономики Баку видится только один способ – газопровод «Набукко». Ратифицированная в прошлом месяце «Конвенция о правовом статусе Каспия» и желание Туркменистана включиться в этот проект свидетельствуют о возможности его реализации. Но строительство «туркменской трубы» по дну Каспия может встретить противодействие России и Ирана, которым не нужна такая конкуренция. И в этой ситуации Алиев, заинтересованный в помощи России по «Набукко», идет на максимальное сближение с Путиным, показывая, что Азербайджан – партнер России, но не конкурент.

Москва, Дмитрий Фетисов

Москва. Другие новости 03.10.19

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