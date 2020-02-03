«Чтобы Крым обратно не отдали»: в России появилась новая партия

В России создана новая партия «За Правду» во главе с писателем Захаром Прилепиным. О том, чем примечательно это объединение и его возможных перспективах, пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» журналист, политолог Павел Попов.

Партия Захара Прилепина идет на выборы с плохим названием, неудачным логотипом и странными соратниками. Но это не важно.

Учредительный съезд новой партии «За Правду!» прошел в здании Центрального телеграфа. И пусть это спровоцировало журналистов на шутки про большевиков, телефон и почту, выбор оказался удачным. Потому что кроме выполнения необходимых для регистрации политической организации юридических формальностей, в действиях Захара Прилепина читались еще одна важная задача. Он должен был предстать перед соратниками и публикой в новой для себя роли – политика федерального уровня. И для такого дела этот лофт на пятом этаже подходил как нельзя лучше. Не такой пафосный, как «Гостиный двор», но и не кинотеатр в спальном районе. Для начала похода в Государственную Думу в самый раз.

К дебюту Захар Прилепин подошел основательно. Накануне выложил в Инстаграме несколько селфи, одно из которых – с голым торсом. И даже заранее написал речь, которую в начале съезда прочитал по бумажке. Для человека его ремесла, интеллекта, характера и жизненного опыта это выглядело почти чудовищно. Но разумно, ведь цена слов в этот день была уж очень высока. Чуть позже стало ясно, что именно эта речь стала главным событием съезда, оставив остальным эпизодам роль декораций. А может быть, и не только этого съезда.

Это поняли даже сотрудники охраны. Один из них содержание прилепинского выступления пересказал коллеге так: «а партию они создали, чтобы после трансфера власти никто Крым обратно не отдал». «А Донбасс?» «А что Донбасс, они ж там все с Донбасса».

О «донбасском» происхождении партии на съезде действительно говорили, не стесняясь. В том числе сам Захар Прилепин. Сделает ли это его партию более жизнеспособной, покажет время. Но примеры такие в недавней истории на постсоветском пространстве были. Достаточно вспомнить, как в Армении пришли к власти так называемые «карабахские».

Конечно, с Донбасса там были не все. Например, известные по выступлениям в СМИ Семен Багдасаров и Сергей Михеев. Или актер Стивен Сигал, представленный журналистам едва ли не будущим кандидатом в депутаты. Но присутствие на съезде этой публики могло оказаться военной хитростью. Мол, правила игры понимаем и светские обычаи политических электоральных мероприятий соблюдаем. Вот у нас и политологи из телевизора тут в первых рядах, и голливудская знаменитость есть приглашенная.

Были на съезде и другие артисты, в смысле светской показухи бесперспективные. Потому что Иван Охлобыстин, Вадим Самойлов, Юля Чичерина и Джанго пришли поддержать Прилепина и соратников уж никак не за гонорар.

А поддержка лидеру партии была необходима. Возможно, это был вообще один из самых непростых дней в его жизни. Но держался он достойно, в общении с журналистами проявлял смирение и терпение, виртуозно обходя узкие места и подводные камни. Безропотно согласился прямо на сцене пройти проверку на полиграфе. Экзамен на звание федерального политика (за создание партии на съезде проголосовали делегаты из 58 регионов) писатель Прилепин сдал успешно.

Новое испытание будет труднее. Вспоминается история о том, как четверть века назад один популярный начинающий политик тоже привез с собой в Москву отряд единомышленников с войны. И начал с ними поход в Государственную Думу в составе нового политического объединения – Конгресса Русских Общин. Но те выборы для него закончились поражением и потерей политической самостоятельности.

Судьба новой политической силы прояснится уже в этом политическом сезоне. Участие в региональных выборах 2020 года станет экзаменом посложнее, чем создание движения и партии. Если она его выдержит, то через год на думской кампании сможет претендовать не только на часть электората КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», но и на голоса обычно игнорирующих выборы граждан.

О перспективах этой партии судить сложно еще и потому, что ее лидер для российской политики персонаж весьма нетипичный. Ведь и название «За правду!» многими экспертами считается неудачным, и от их логотипа специалисты не в восторге, но в случае с Захаром Прилепиным привычные схемы и модели могут не сработать. Как шутили в кулуарах прошедшего съезда циничные и всякого повидавшие журналисты, «удивительно, но тут даже Стивен Сигал не выглядит клоуном».

Москва, Павел Попов, журналист, политолог

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