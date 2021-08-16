Тревожная ситуация: Россию могут втянуть в новый конфликт

Захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан»* угрожает дестабилизацией, в том числе, постсоветскому центральноазиатскому региону, где возможен новый виток гражданских войн и конфликтов, в которые может быть втянута Россия. Об этом пишет российский политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

РИА «Новый День» приводит его публикацию в телеграм-канале полностью:

Цивилизованный Афганистан пал под натиском запрещенных в РФ талибов, радикальных исламистов, как все это отразится на России? Весь мир вновь обратил внимание на страну, где вот уже два века идет борьба между западным и восточным миром. Но в этот раз победа восточных фундаменталистов стала рекордной, страна перешла под их власть за пару дней, толпы беженцев устремились в соседние страны, а мировые правительства начали переговоры о признании новых хозяев Кабула. Похоже, как в повести Стругацких «Трудно быть богом», средневековый Арканар пал и теперь цивилизации неминуемо потребуется новая волна насилия, чтобы хотя бы вернуться к монархических формам правления.

Стоит зафиксировать, что секуляризм, т.е. разделение властей на светские и религиозные, за пол века в Афганистане так и не прижился. Все события там повторяются с чудовищной цикличностью. В 1996 году талибы уже брали Кабул и также без боя, а в 1979 году Советский Союз штурмом брал дворец Амина, лидера тогдашних революционеров. Поэтому США (ранее Британия) и СССР попеременно берут на себя афганское бремя вот уже больше 40 лет, теперь, похоже, настало время Китая впервые примерить на себя незавидную роль сверхдержавы.

В России уход США с афганских территорий восприняли с энтузиазмом. Отступление подается как бегство, сравнимое лишь со сдачей Вьетнама в 1975 году. Сенатор Пушков назвал происходящее в Афганистане реваншем истории, любимый в нашей стране экс-президент США Трамп призвал Байдена уйти в отставку. Многие проводят параллели Афганистана с Украиной, мол, американцы кинули местных жителей на произвол судьбы, в случае чего с Киевом будет также и президент Зеленский зря надеется на поддержку штатов в наращивании военной мощи. В общем, возникает ощущение, что Россия выиграла успешную информационную войну против США в Афганистане, только вот мало кто за нашими границами знает, что она вообще велась.

Однако для России ситуация тоже тревожная. Во-первых, на территорию ЕАЭС уже хлынули потоки беженцев. Т.е. скоро они осядут в Таджикистане и Узбекистане, а затем попробую направиться дальше на запад, в ЕС и РФ, что чревато новой волной беженцев, как это было во время войны в Сирии. Во-вторых, приход талибана* расшатает ситуацию на востоке, начнутся трения между Индией и Пакистаном, к которому примкнут катарцы и саудиты, в игру вступит Китай. Все это будет проходить недалеко от границ России, где и без того неспокойно, а в отношении русского населения усиливаются националистические настроения. В-третьих, все это приведет к новому подъёму в мире исламского фундаментализма. Организации начнут свою экспансию в соседние страны, сначала в Пакистан, затем на север – в Таджикистан и Узбекистан.

Сейчас Россия будет вынуждено сотрудничать с новыми хозяевами Афганистана, но вот договориться с радикалами будет трудно. Основное напряжение начнется по линии владельцев наркотрафика, главы синдикатов из Таджикистана и других стран неизбежно окажутся в конфликте с талибам*, которых поддержит часть населения, занятая в этом бизнесе. Все это грозит дестабилизацией и новыми гражданскими войнами, в которые может быть втянута и Россия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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