Война, метавселенная и миниюбки

Потенциальная война и «российская агрессия» наряду с ковидной реальностью стали главными глобальными темами последнего времени для отвлечения всеобщего внимания. Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» директор по развитию ИТ-компании «Медиа5», политтехнолог Василий Боков. По его оценке, навязанная извне информационная повестка создает виртуальное пространство, в котором Россия оказывается в проигрышном положении.

Как известно, люди делятся на два типа: те, кто делит людей на два типа, и те, кто этого не делает. Последние, конечно, проиграют эволюционную гонку. У них есть всего два пути –научиться или сгинуть. При этом люди из первой категории не будут никого учить – им не нужна лишняя конкуренция. Они будут сводить вторую категорию на нет. Замените в этой схеме людей на кланы, корпорации или страны – и увидите, что во многих смыслах с нами это уже происходит. Нас элиминируют те, кто раньше разобрался, как это работает.

Есть такая умерено старая технология – управление повесткой. Ты ставишь (если можешь, конечно) перед аудиторией вопрос: насколько короткие юбки могут носить девушки? Все отвлекаются от своих низких зарплат, плохих дорог и воровства чиновников и включаются в разговор о юбках. А твой интерес не в том, чтобы миниюбки запретили или разрешили. Твой интерес в том, чтобы отвлечь аудиторию. Помните, как кейс про тигра Амура и козла Тимура занял весь топ российских СМИ? Управление повесткой – главный инструмент разделения людей на две какие-либо категории. Или три. Или пять.

Но вбрасывание темы – это лишь основа технологии, на которой развивается целое искусство управления повесткой дня. Искусство – потому что на входе очень большое количество параметров: разные комбинации тем для разных аудиторий, разная скорость, время и глубина повестки, разная степень ее самовоспроизводства, разные ресурсы и способы ее задавать и корректировать. А на выходе – почти невычислимое математически многообразие результатов. Все это слишком сложно для понимания, а потому кажется сложившимся стихийно. Но кое-какие расчеты все же работают – мы ведь помним, что инициатор вовсе не обязательно продает миниюбки?

Что мы сегодня обсуждаем (кроме опостылевшего ковида, которым больше просто болеем, чем обсуждаем)? Сегодня в центре нашей повестки – потенциальная война. Мы обсуждаем, какой она может быть, кто ее начнет, чем она может закончиться, кто и как себя поведет. Мы злимся на бессовестный поклеп в свою сторону, плюем желчью в сторону стран, заявляющих об эвакуации своих дипломатов из Киева, мы доказываем своим зарубежным друзьям, что у нас никто не раздает на улицах оружие женщинам и детям, как сообщают их СМИ. Мы, как водится, запасаемся лекарствами, гречкой и туалетной бумагой. А ведь еще ничего (вообще ничего!) не случилось.

Войну как тему вставили в мировую повестку дня американцы. Вставили чисто информационно – и сразу же сделали русских агрессорами и убийцами. Сразу же противопоставили их всему остальному цивилизованному миру. Хотят ли они, чтобы мы обсуждали войну? Да, но, к сожалению, не только. Они хотят, чтобы мы действительно воевали. Они полагают, что имеют достаточно мощные инструменты, чтобы не только вставить тему войны в информационное пространство, но чтобы вставить нам в мирную жизнь настоящую войну. А информационные инструменты – это просто инструменты, которые для этого нужны. Такие же как дипломатия, санкции или военные провокации.

А что обсуждают они сами? От обсуждения чего нас отвлекают? Ну, кроме небинарности и «зачем убили мистера Бига»? А они обсуждают метавселенные и стартапы. Они обсуждают инвестиции с потенциалом экспоненциального роста и динамику роста крупных экосистем в количестве пользователей. Они обсуждают базовый безусловный доход, смерть плоских дисплеев и nocode, космос, биоинженерию, устойчивое развитие. Они обсуждают (и делают!) автопилоты, 5G и электромобили… Иначе говоря, они обсуждают будущее. И не только свое – они обсуждают будущее всего человечества.

А теперь, внимание, вопрос: какую из этих тем придумали мы? Никакую. У нас, кажется, нет «наших» глобальных тем про будущее. Но есть и хорошие новости: мы кое-как еще участвуем в обсуждении этих тем. У нас есть несколько крупных экосистем, несколько инвесторов нового типа, у нас есть прекрасно образованные физики и инженеры, есть остатки космоса и осколки науки, есть писатели-фантасты и их фанаты. Так что, даже не задавая повестку, а просто находясь в ней, мы худо-бедно все же остаемся акционерами АО «Будущее человечества». Но если мы будем заняты повесткой войны, мы потеряем и это. Потому умеющие делить всех на два типа люди отнесли нас к тому, который не должен ничему научиться.

Москва, Василий Боков

© 2022, РИА «Новый День»